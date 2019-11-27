Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.

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Глава государства Владимир Путин встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чефериным в Санкт-Петербурге. Он пообещал, что Россия подготовит проведение чемпионата Европы по футболу в 2020 году наилучшим образом.

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Путин пообещал провести на высшем уровне матчи Евро-2020 в Петербурге

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