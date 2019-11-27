Футбол

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин пообещал провести на высшем уровне матчи Евро-2020 в Петербурге

Глава государства Владимир Путин встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чефериным в Санкт-Петербурге. Он пообещал, что Россия подготовит проведение чемпионата Европы по футболу в 2020 году наилучшим образом.
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с чего всё началось

Путин: РФ при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
ТАСС Спортвчера в 10:49

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Путин: РФ сделает все, чтобы не подвести болельщиков и игроков на Евро

РИА Новостивчера в 12:16

Владимир Путин: «При подготовке к Евро-2020 сделаем все, чтобы не подвести болельщиков»

Sportbox.RUвчера в 11:37

Путин: «Россия при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков»

Sport24.ruвчера в 11:06

«Сделаем все, чтобы не подвести болельщиков и игроков». Путин в Петербурге провел встречу с главой УЕФА

Фонтанка.Рувчера в 11:12

Путин пообещал сделать Петербург лучшей площадкой для УЕФА-2020

Невские Новостивчера в 11:04

Путин: РФ сделает всё, чтобы не подвести болельщиков и игроков при проведении ЧЕ-2020

Говорит Москвавчера в 10:55

Путин: РФ при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

ТАСС Спортвчера в 10:49
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:14, Вашингтон
Общество

Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза

Газета.Ru 02:46
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Общество

Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
RT на русском 26 ноября в 11:49
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело ребенка

В Юго-Западном районе Екатеринбурга нашли тело четырехлетнего мальчика.
АиФ Урал 02:25
Происшествия

В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»

Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.
Lenta.ru 01:58
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Политика

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
RT на русском вчера в 21:15
Армия и оружие

Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда

Военные Южной Кореи зафиксировали пуск КНДР «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском 03:15
Происшествия

Бывший глава банка «Советский» получил три года колонии

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка "Советский" Андрея Карпова за хищение 1,7 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Коммерсантъ 03:43
Кино

Комедийный детектив «Достать ножи» выходит на широкие экраны

Tricolor TV Magazine вчера в 07:30
Политика

Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы

Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Известия 04:04
Общество

Росстандарт назвал регионы с самым некачественным топливом

Росстандарт по итогам проверок в этом году создал карту качества топлива на АЗС страны, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:07
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ вчера в 14:33
Политика

«Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 06:29
Технологии

Хакеры выложили в открытый доступ базу данных сайта о трудоустройстве

На хакерские форумы попала база данных пользователей портала jobinmoscow.ru.
Ведомости вчера в 21:10
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
Культура

Сергея Шнурова ждут на снежногорском СРЗ

Большое Радио 04:11
Политика

RT отключают от вещания в Боливии

Негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas объявил о прекращении вещания в стране телеканала RT на испанском языке.
РИА Новости 01:40
Общество

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
Ведомости 02:36
Происшествия

Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник

Напомним, в начале ноября получила распространение информация о том, что одну из учениц унизили во время чаепития, не разрешив ей сидеть за общим столом.
Российская газета 02:30
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Аргументы недели вчера в 07:15
Армия и оружие

России впервые удалось собрать Ту-160М

«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:55
Технологии

«Мегафон» запустил логистическую платформу

«Мегафон» запустил интернет-платформу организации грузоперевозок «Мегафон Карго», сообщила пресс-служба мобильного оператора.
Rambler News Service 02:40
Происшествия

Назван виновник ДТП с российскими туристами в Доминикане

Интерфакс 02:58
Политика

МИД Украины раскритиковал Apple за отображение Крыма как российского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за то, что она отобразила Крым как российскую территорию.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Армия и оружие

Элитных морских пехотинцев Украины передислоцировали в разваливающийся санаторий в Херсонской области

Элитное спецподразделение морской пехоты Украины поселили в заброшенный санаторий в Херсонской области.
Украина.ру 00:59
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