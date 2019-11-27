Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.

с чего всё началось

Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.

Спорт день за днем

Политика Американская компания Apple признала Крым российским В приложении "Погода" от Apple Крым территориально отнесли к РФ. Об этом сообщил депутат госдумы РФ Василий Пискарёв.

Происшествия С сыном Никаса Сафронова произошел инцидент в самолете Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин из-за избыточного веса застрял в уборной самолета, следовавшего из Казани в Москву, сообщил Telegram-канал «Небожена».

Футбол «Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.

Общество Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.

Происшествия Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.

Игры Cyberpunk 2077 не превзойдёт The Witcher 3 по продолжительности По словам разработчиков, основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет «немного короче», чем в The Witcher 3: Wild Hunt.

Футбол Тайное совещание по реформе формата чемпионата России. Инсайды Егорова По информации «СЭ», в середине ноября в премьер-лиге состоялось секретное совещание, на котором рассматривались вопросы реформирования структуры проведения турнира РПЛ.

Общество Казань признана лидером по качеству жизни в России Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.

Происшествия Соцсети: В Брянске аварию на Карачиже устроили работники автосервиса В соцсетях сообщили, что ДТП устроили двое работников автосервиса, которые решили прокатиться на спортивном авто клиента.

Энергетика На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.

Общество Бутина отозвала апелляцию на приговор суда в США Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина отозвала свою апелляцию на приговор суда в США.

Авто Фото новой Lada 4x4 появились в Сети В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).

Шоу-бизнес С сестрой Анной Ольга Бузова встретилась на дне рождения отца День рождения отмечали в узком семейном кругу. Ольга Бузова впервые за долгое время встретилась со своей сестрой Анной.

Здоровье Демографическая яма: смертность кировчан превышает рождаемость В 2017 году естественная убыль составила 4 597 человек, в 2018 - 6 424. В первом полугодии 2019 - 4 597.

Шоу-бизнес Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.

Авто Дрифт по льду Байкала в ноябре закончился аварией Красивый дрифт Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser хотел заснять на камеру профессионального дрона и использовать в своей рекламной компании автодиллер Khann, но мероприятие сорвалось.

Общество «Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.

Общество Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.

Происшествия В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

Авто Lincoln построит кроссовер на платформе Rivian Новый кроссовер создают на основе платформы стартапа Rivian, инвестором которого является компания Ford, куда также входит и бренд Lincoln.

Наука Заболевают раком чаще всего с первой группой крови Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.

Транспорт Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом.