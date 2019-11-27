Футбол

SM NewsSM NewsПутин обещал главе УЕФА лучшее проведение ЕВРО-2020 в Петербурге

Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
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с чего всё началось

Путин: РФ при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
ТАСС Спорт10:49

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Путин пообещал сделать Петербург лучшей площадкой для УЕФА-2020

Невские Новости11:04

Владимир Путин: «При подготовке к Евро-2020 сделаем все, чтобы не подвести болельщиков»

Sportbox.RU11:37

«Сделаем все, чтобы не подвести болельщиков и игроков». Путин в Петербурге провел встречу с главой УЕФА

Фонтанка.Ру11:12

Путин: «Россия при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков»

Sport24.ru11:06

Путин: РФ сделает все, чтобы не подвести болельщиков и игроков на ЕВРО

РИА Новости12:16

Путин: РФ сделает всё, чтобы не подвести болельщиков и игроков при проведении ЧЕ-2020

Говорит Москва10:55

Путин: РФ при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

ТАСС Спорт10:49
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:34, Ашберн
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Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
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Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

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Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
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Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru 11:03
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Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
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Общество

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Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
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Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Экономика

Еще один шведский банк уличили в отмывании денег из России

SEB стал третьим скандинавским банком (после датского Danske Bank и шведского Swedbank), вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России через Эстонию.
BFM.ru 12:17
Культура

Премьера мультфильма «Холодное сердце 2» состоится уже 28 ноября

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Помолодевший Дмитрий Харатьян в срочном порядке привел себя в форму ради съемок в новом фильме.
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В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа

Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
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В Москве завели дело против строителей, обманувших писательницу

Полиция Москвы возбудила уголовное дело против строителей, обманувших жительницу города, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
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Общество

НАБУ задержало «крестного отца» украинской контрабанды Альперина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина крестным отцом контрабанды на Украине и пообещал за информацию о его местонахождении ценный подарок.
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Общество

Названы регионы России с самым низким качеством топлива

Доля нарушения качества топлива на автозаправочных станциях в ряде регионов России превысила 20 процентов.
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Белоруссия назвала запланированную цену на российский газ в 2020 году

Минфин Белоруссии заложил в проект бюджета на 2020 год цену на российский газ на уровне в 2019 года, заявил министр финансов страны Максим Ермолович, передает «БелТА».
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Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Газета.Ru 13:45
Армия и оружие

В России празднуют День морской пехоты

В России День морской пехоты празднуется каждый год 27 ноября согласно приказу Главнокомандующего Военно-морского флота России № 433 от 19 декабря 1995 года в честь Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», который был издан 27 ноября 1705 года (что соответствует 16 ноября по старому стилю).
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Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

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Шакро Молодой на допросе в суде сообщил об отношении к делу Дрыманова

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Эво Моралес заявил, что его разыскивает Интерпол

"Интерпол разыскивает меня в Южной Америке за преступления, которых не было", - заявил Моралес на пресс-конференции в Мехико.
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Мосгордума приняла бюджет столицы

Московская городская дума приняла в среду бюджет столицы. Он рассчитан на 2020-2022 годы. "За" высказались 35 из 45 депутатов.
Газета.Ru 12:09
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