Политика
РИА НовостиПутин обещал развивать отношения с арабским миром более высокими темпами
Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы, вне зависимости от имени следующего главы российского государства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
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Авто
В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для рынка США
Тарантас Ньюс вчера в 08:53
Общество
В Калифорнии впервые в США запретили продажу меха
«Калифорния является лидером в деле защиты животных, и сегодня сюда входит запрет на продажу меха», — заявил Ньюсом.
REGNUM вчера в 23:03
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Единоборства
Бивол победил Кастильо и защитил титул WBA
В соглавном поединке вечера прошел бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Ленином Кастильо.
Sport24.ru вчера в 23:44
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Политика
Террористы поменяли тактику и создают «спящие» ячейки по всему миру
Основными целями боевиков остаются страны, которые внесли наибольший вклад в борьбу с международным терроризмом, рассказал Коков в интервью «Российской газете».
News.ru 11:28
Авто
В России изменился расчет транспортного налога
Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.
Автоновости дня вчера в 08:48
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Гаджеты
Анонсировано крупное обновление Windows 10
Корпорация Microsoft анонсировала грядущее и очень крупное полугодовое обновление своей последней операционной системы Windows 10.
The GEEK вчера в 05:05
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы
В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
REGNUM 10:48
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Футбол
Сборная Бельгии обыграла команду Казахстана
Сборная Бельгии одержала 8 побед в 8 матчах, набрала 24 очка и возглавляет турнир в группе I. У занимающей второе место сборной России 18 очков в 7 встречах.
Вести.Ru 10:58
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном
F1news.ru 03:19
Армия и оружие
Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет
На вопрос журналистов о начале новой холодной войны Путин ответил, что не хотел бы ее повторения.
Военное дело 06:26
Футбол
Испания сыграла вничью с Норвегией
Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:40
Игры
В Cyberpunk 2077 можно будет заставить противника забить самого себя насмерть
Cyber.sports.ru вчера в 07:25
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от родинки над губой
Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Дни24 07:52
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Футбол
Эрикссон рассказал, что Абрамович мог купить «Динамо» вместо «Челси»
Швед Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как уговорил Романа Абрамовича купить «Челси» в 2003 году.
Metaratings 07:55
Финансы
Эксперт рассказал про золотой маневр России с госдолгом США
Как рассказала руководитель отдела анализа рынков INTL FCStone Рона О'Коннелл, золото продолжает пользоваться огромной популярностью в финансовой среде.
ПолитРоссия вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол
Sportbox.RU вчера в 21:49
Автоспорт
Даниил Квят: На старте возникла проблема
F1news.ru 04:19