Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин обещал развивать отношения с арабским миром более высокими темпами

Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы, вне зависимости от имени следующего главы российского государства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
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Авто

В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для рынка США

Тарантас Ньюс вчера в 08:53
Общество

В Калифорнии впервые в США запретили продажу меха

«Калифорния является лидером в деле защиты животных, и сегодня сюда входит запрет на продажу меха», — заявил Ньюсом.
REGNUM вчера в 23:03
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Единоборства

Бивол победил Кастильо и защитил титул WBA

В соглавном поединке вечера прошел бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Ленином Кастильо.
Sport24.ru вчера в 23:44
Религия

Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме

Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Политика

Террористы поменяли тактику и создают «спящие» ячейки по всему миру

Основными целями боевиков остаются страны, которые внесли наибольший вклад в борьбу с международным терроризмом, рассказал Коков в интервью «Российской газете».
News.ru 11:28
Авто

В России изменился расчет транспортного налога

Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.
Автоновости дня вчера в 08:48
Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Армия и оружие

Пентагон решил эвакуировать 1 тыс. военных из северной Сирии

РБК 09:42
Гаджеты

Анонсировано крупное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft анонсировала грядущее и очень крупное полугодовое обновление своей последней операционной системы Windows 10.
The GEEK вчера в 05:05
Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы

В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
REGNUM 10:48
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Политика

Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги

Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Футбол

Сборная Бельгии обыграла команду Казахстана

Сборная Бельгии одержала 8 побед в 8 матчах, набрала 24 очка и возглавляет турнир в группе I. У занимающей второе место сборной России 18 очков в 7 встречах.
Вести.Ru 10:58
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
Автоспорт

Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном

F1news.ru 03:19
Армия и оружие

Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет

На вопрос журналистов о начале новой холодной войны Путин ответил, что не хотел бы ее повторения.
Военное дело 06:26
Футбол

Испания сыграла вничью с Норвегией

Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:40
Игры

В Cyberpunk 2077 можно будет заставить противника забить самого себя насмерть

Cyber.sports.ru вчера в 07:25
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Шоу-бизнес

Нюша решила избавиться от родинки над губой

Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Дни24 07:52
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия

В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов

На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Футбол

Эрикссон рассказал, что Абрамович мог купить «Динамо» вместо «Челси»

Швед Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как уговорил Романа Абрамовича купить «Челси» в 2003 году.
Metaratings 07:55
Финансы

Эксперт рассказал про золотой маневр России с госдолгом США

Как рассказала руководитель отдела анализа рынков INTL FCStone Рона О'Коннелл, золото продолжает пользоваться огромной популярностью в финансовой среде.
ПолитРоссия вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Хоккей

«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол

Sportbox.RU вчера в 21:49
Автоспорт

Даниил Квят: На старте возникла проблема

F1news.ru 04:19
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Принято обобщенно называть арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств и имеющие арабский язык в качестве одного из официальных. Арабский мир состоит из 23 стран с совокупным населением около 373 млн человек и общей площадью приблизительно 13 млн квадратных километров.
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