Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан. Об этом он заявил в интервью ТАСС в субботу, 4 января. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался глава государства.
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Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию

Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.
ТАСС05:26

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Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января

РИА Новости08:40

Раскрыты детали обращения Путина к Федеральному собранию

Lenta.ru07:46

Путин огласит послание Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»

Российская газета08:15

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в выставочном зале «Манеж»

ТАСС08:33

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в Манеже

Коммерсантъ09:27

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

РБК06:18

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Известия05:50
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