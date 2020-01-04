Политика
Lenta.ruПутин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан. Об этом он заявил в интервью ТАСС в субботу, 4 января. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался глава государства.
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с чего всё началось
Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС. "Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин.ТАСС05:26
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В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
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Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров
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Германия решила убедить Иран не мстить за смерть Сулеймани
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что планирует в ближайшие дни начать диалог с Тегераном и сделать всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию ситуации после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
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В Лаосе был обнаружен кратер от метеорита, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Роспотребнадзор рассказал, чем чаще всего травятся в ресторанах
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Хоккей
Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ
Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Футбол
«Барселона» в меньшинстве упустила победу над «Эспаньолом»
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Происшествия
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
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Общество
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Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
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Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
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В Мытищах загорелся склад с пластиком
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Здоровье
Более 4 тысяч сирийцев получили помощь российских военных врачей в Эль-Камышлы
Пункт медицинского отряда специального назначения (МОСН) в сирийском Эль-Камышлы на территории провинции Хасеке работает уже месяц.