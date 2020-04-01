Экономика

ТАССТАССМинфин разъяснил порядок взимания налога с доходов по вкладам

Новый налог в 13% на доходы по вкладам и купонного дохода от ценных бумаг не затронет граждан, у которых сбережения не превышают 1 млн рублей. Налог начнет действовать с 2021 года, разъясняется на сайте министерства финансов РФ.
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