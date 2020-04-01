Экономика
ТАССМинфин разъяснил порядок взимания налога с доходов по вкладам
Новый налог в 13% на доходы по вкладам и купонного дохода от ценных бумаг не затронет граждан, у которых сбережения не превышают 1 млн рублей. Налог начнет действовать с 2021 года, разъясняется на сайте министерства финансов РФ.
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Путин подписал закон о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей
Российская газетавчера в 13:47
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Политика
Путин подписал указ о выходных до 30 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.
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Рейтинг Зеленского продолжает падать
Киев, 2 апреля 2020, 15:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает терять популярность у граждан страны.
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Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
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Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли
На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
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Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом
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Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
Общество
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Общество
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В Сети появились патентные изображения Nissan X-Trail нового поколения. Дизайн кроссовера запатентовали в Бразилии.
Общество
Главред пермской газеты умерла от коронавируса
Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
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Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
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Напомним, что Хабиб отказался от поединка с Тони Фергюсоном, мотивируя это текущей ситуацией с коронавирусом.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Общество
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
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Петербург стал первым в стране по числу пойманных нарушителей самоизоляции
Петербург находится на первом месте в России по количеству протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке
После телефонных переговоров с Владимиром Путиным 30 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия направила в Соединенные Штаты «очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием».
Кино
Новым Акваменом может стать открытый гей
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
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РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД
Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.
Происшествия
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, прибывших из Таиланда
На борту находилось более 160 человек, 12 из них вместо того, чтобы отправиться на карантин, покинули аэропорт, сообщили в правительстве Приморского края.
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"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Общество
Матвиенко объяснила, почему россияне стали чаще покупать водку
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказал, что россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков.
Общество
В Ростовской области могут продлить выходную неделю
В настоящее время в Ростовской области введен режим полной самоизоляции.
Общество
«Неизвестный гость»: кто пришел на помощь «Северному потоку–2»
На маршрут уложенного участка газопровода вышел ультрасовременный камнеукладчик.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном переносе парада Победы
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Происшествия
Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве
Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
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Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.