Новый налог в 13% на доходы по вкладам и купонного дохода от ценных бумаг не затронет граждан, у которых сбережения не превышают 1 млн рублей. Налог начнет действовать с 2021 года, разъясняется на сайте министерства финансов РФ.

Минфин разъяснил порядок взимания налога с доходов по вкладам

Политика Путин подписал указ о выходных до 30 апреля Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.

Политика Рейтинг Зеленского продолжает падать Киев, 2 апреля 2020, 15:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает терять популярность у граждан страны.

Общество Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка» Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

Общество В Турции назвали сроки начала туристического сезона Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.

Общество Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.

Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.

Политика Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке После телефонных переговоров с Владимиром Путиным 30 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия направила в Соединенные Штаты «очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием».

Происшествия РБК сообщил о задержании ФСБ двух генералов МВД Сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел и задержали замглавы департамента Александра Краковского, Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, пишет РБК со ссылкой на источник.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Происшествия Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.