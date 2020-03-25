Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам выступил за установление налога за вывод дивидендов в офшоры на уровне 15 процентов.

Политика Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию Голосование по поправкам в Конституцию будут перенесено с 22 апреля, объявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

Авто Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.

Авто Автомобили Lada получат новую приборку Возможно, новая приборка появится на обновленной «Ниве». Кроме того в базе Роспатента появилось изображение ручного стояночного тормоза.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Экономика Гречка в Иркутской области подешевела на 7,9% Впервые за неделю в Иркутской области было установлено снижение цены на крупу гречневую на 7,9%, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на службу потребительского рынка и лицензирования.

Политика Российские бомбардировщики порвали американские «стелсы» F-35 Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы смогли дважды унизить американские истребители F-35, позиционирующиеся в США как лучшие боевые самолёты в мире.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Игры Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.

Общество У посольства США в Багдаде упали ракеты Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.