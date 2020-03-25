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Национальная служба новостейНациональная служба новостейПутин обложил налогом вывод дивидендов в офшоры

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам выступил за установление налога за вывод дивидендов в офшоры на уровне 15 процентов.
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Владимир Путин
Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо.
— Владимир ПутинРИА Новости 09:40

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