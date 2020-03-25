Коронавирус
НТА-ПриволжьеВладимир Путин предложил ввести налог на офшоры и проценты по вкладам
Как заявил в обращении к гражданам 25 марта 2020 года президент России Владимир Путин, все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.
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Сейчас две трети таких средств, поскольку это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо.
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