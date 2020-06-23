Экономика

Gorod48Gorod48Владимир Путин предложил ряд мер поддержки населения и экономики

Президент РФ в своем обращении к гражданам обозначил новые меры поддержки населения и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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На восстановление экономики регионы дополнительно получат 100 млрд рублей

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Владимир Путин предложил ряд мер поддержки населения и экономики

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Допвыплаты, НДФЛ и поправки. Главное из обращения Владимира Путина к россиянам

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Владимир Путин выступил с обращением к нации

Nur24.ru23 июня в 10:54
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Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Общество

Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru 02:26
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Общество

В России за сутки выявили 7,1 тыс. заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7 113 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб.
РБК 03:35
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Число умерших от коронавируса свердловчан превысило 80 человек

Российская газета 03:47
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
Общество

Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой

Жители коттеджного поселка «Сибирская долина» под Барнаулом перекрыли Змеиногорский тракт, чтобы обратить внимание власти и правоохранительных органов на проблему с водой.
URA.Ru 01:50
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Происшествия

ФСБ предотвратила провокацию на параде Победы в Москве

BFM.ru 00:15
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Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:55
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Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
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Наука

Назван процент переболевших для победы над коронавирусом

По словам профессора Фрэнка Болла, лишь активность населения поможет справиться с коронавирусом и получить коллективный иммунитет.
Evo-rus.com вчера в 15:09
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Общество

Под Нижним Новгородом открыли памятник Сталину

РИА Новости вчера в 23:04
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус иронично прокомментировала интернет-комментарии о ее семейной жизни с шоуменом Гариком Харламовым и предстоящем разводе.
Вечерняя Москва вчера в 17:16
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах

Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец вчера в 07:21
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Футбол

Бывший футболист «Халла» Битти совершил каминг-аут

Воспитанник английского футбольного клуба «Халл Сити» Томас Битти признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
RT на русском 03:32
Здоровье

С начала эпидемии коронавируса на Украине заболело более 38 тыс. человек – Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 38 074 случая коронавируса, 1035 летальных, 16 956 пациентов выздоровели.
Украина.ру 23 июня в 02:54
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
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Общество

За сутки в Курганской области выявили 19 новых случаев коронавируса

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявили 679 случаев коронавируса.
Область 45 03:23
Происшествия

Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии

Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
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Шоу-бизнес

Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
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Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 23 июня в 16:37
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Политика

Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru вчера в 11:06
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Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
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Политика

Медведев считает необходимым оставить президентскую республику

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Дмитрий Медведев проголосовал по изменениям в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Москве.
REGNUM 02:39
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Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

РБК 03:30
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru 23 июня в 12:01
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Общество

В Калининградской области выявили ещё 17 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 17 новых случаев COVID-19. Общее количество заразившихся выросло до 2 373.
Калининград.Ru 03:30
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Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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