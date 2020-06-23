Экономика

Gorod48Gorod48Владимир Путин предложил ряд мер поддержки населения и экономики

Президент РФ в своем обращении к гражданам обозначил новые меры поддержки населения и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Главное-благополучие граждан: Депутат Госдумы о новых мерах поддержки, озвученных Путиным

Башинформвчера в 05:40

Что сказал Путин в новом обращении от 23 июня 2020 года — главное

Metaratings23 июня в 11:45

Президент В. Путин обратился к россиянам

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Владимир Путин предложил ряд мер поддержки населения и экономики

Gorod4823 июня в 11:29

«Борьба продолжается»: главное из обращения Владимира Путина

Сибдепо23 июня в 10:56

Владимир Путин выступил с обращением к нации

Nur24.ru23 июня в 10:54

Поддержать семью и экономику

Новости Юргинского района23 июня в 11:33
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Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Discover24 вчера в 13:33
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
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Происшествия

Солдат-срочник атаковал автомобиль ФСО перед парадом в Москве

REGNUM 01:25
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Общество

В России началось голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосования по внесению изменений в Конституцию России.
Вести Подмосковья 01:51
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Общество

Собчак пригрозила судом изданию Business Insider

REGNUM 03:00
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Общество

Елена Летучая рассказала, как россиян могут обманывать с помощью ГОСТ

Телеканал 360° вчера в 22:52
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Политика

Медведев проголосовал по изменениям в Конституцию РФ

Москва, 25 июня 2020, 09:26 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на одном из участков Москвы в рамках процедуры по изменениям в Конституцию РФ.
REGNUM 02:26
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Авто

Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном

Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года.
Автоновости дня 23 июня в 14:01
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Политика

Россия должна оставаться президентской республикой, считает Медведев

Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки расширят роль парламента, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 02:50
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полёты

Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов.
REGNUM вчера в 23:27
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

RT на русском вчера в 16:33
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:57
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
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Политика

Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного - казахского - языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 14:43
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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Культура

После съемок в Курске Джон Уоррен покинул «Поедем, поедим»

Курск стал одним из последних городов, где прошли съемки программы с участием Джона Уоррена.
Курская правда 02:50
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Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru вчера в 12:23
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Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com вчера в 11:54
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Экономика

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
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Игры

Журналисты опасаются за грядущую Marvel’s Avengers

Разработчики провели часовую трансляцию и рассказали о механике игры. Студия Square Enix представила свою игру Marvel’s Avengers.
NewInform 02:47
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Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
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Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ вчера в 21:55
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Происшествия

Более 3500 южноуральцев вылечились от коронавируса

Число южноуральцев, переболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 3684. Продолжают лечение 2961 пациент.
Российская газета 02:50
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Общество

Нововведения ждут россиян с 1 июля

С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02
Баскетбол

Украинский баскетболист «Сакраменто» Лень заразился коронавирусом

Украинский баскетболист «Сакраменто Кингз» Алексей Лень подхватил коронавирус. Об этом заявил сам 27-летний центровой.
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Интернет

Google введет автоматическое удаление истории местоположений

Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.
Комсомольская правда вчера в 15:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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