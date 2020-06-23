Президент РФ в своем обращении к гражданам обозначил новые меры поддержки населения и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 789

Политика Медведев проголосовал по изменениям в Конституцию РФ Москва, 25 июня 2020, 09:26 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на одном из участков Москвы в рамках процедуры по изменениям в Конституцию РФ. 32

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3,1K

Авто Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года. 6

Политика Россия должна оставаться президентской республикой, считает Медведев Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки расширят роль парламента, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. 2

Общество В Росавиации планируют возобновить международные полёты Москва, 25 июня 2020, 06:27 — REGNUM Заместитель министра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству страны проект поэтапного возобновления международных полётов. 179

Общество В Гидрометцентре предупредили о повышенном уровне солнечного излучения Ученый отметил, что очень высокий и высокий уровни УФ-индекса в ближайшее время будут отмечены в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири. 200

Политика Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного - казахского - языка не должно приводить к ущемлению русского языка.

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин. 282

Армия и оружие На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.

Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 31

Игры Журналисты опасаются за грядущую Marvel’s Avengers Разработчики провели часовую трансляцию и рассказали о механике игры. Студия Square Enix представила свою игру Marvel’s Avengers. 2

Экономика СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам. 7

Политика Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано. 132

Общество Нововведения ждут россиян с 1 июля С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.

Баскетбол Украинский баскетболист «Сакраменто» Лень заразился коронавирусом Украинский баскетболист «Сакраменто Кингз» Алексей Лень подхватил коронавирус. Об этом заявил сам 27-летний центровой.