Политика

Газета.RuГазета.RuПутин обнаружил кражи при строительстве космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин заявил, что при строительстве космодрома Восточный прекратить хищения полностью так и не удалось, сообщает "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать1126

Подробнее о событии

Песков объяснил претензии Путина по Восточному

Известия07:49

Песков: претензии Путина по «Восточному» касаются прошлого периода работы

РИА Новости07:37

Путин: несмотря на десятки уголовных дел, на Восточном так и воруют

ТАСС03:31

Путин указал на хищения сотен миллионов при строительстве Восточного

RT на русском04:29

Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный

Lenta.ru03:48

Путин заявил о «воровстве сотнями миллионов» на стройке Восточного

РБК05:21

Путин рассказал о хищении сотен миллионов рублей при строительстве «Восточного»

Интерфакс03:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:30, Ашберн
Политика

Путин поддержал распространение налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.
Парламентская газета 04:08
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
РБК 08:12
Кино

Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»

Popcornnews.ru 07:59
Экономика

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стала победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из сообщения госкомпании «Дом.РФ», которая отвечала за продажу этих объектов.
Ведомости 07:35
Общество

Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Общество

Сторонники УПЦ КП попытались штурмом взять суд в Киеве

РЕН ТВ 05:23
Шоу-бизнес

Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
Происшествия

Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

Интерфакс 05:26
Политика

Песков назвал Путина приверженцем здорового образа жизни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин придерживается здорового образа жизни.
Газета.Ru 07:58
Гаджеты

AliExpress начал грандиозную распродажу

Другим интересным товаром на распродаже на AliExpress являются беспроводные наушники (640 рублей), быстрая зарядка Baseus Quick Charge (824 рубля) и повербанк YKZ QC (661 рубль).
ToDay News Ufa 02:40
Транспорт

Власти Москвы задумались о расширении зоны платной парковки

В мэрии Москвы задумались над новым расширением зон платной парковки в столице.
РБК 05:48
Космос

В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM 09 ноября в 00:49
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Происшествия

Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Армия и оружие

В США на Аляску отправили неизвестную боевую машину

В Сети появилась фотография новой разработки для армии США. Военные отправили на Аляску неизвестную боевую машину.
OAnews 06:05
Общество

Глушаков требует от бывшей жены 200 млн рублей

Как отмечает Telegram-канал Mash, Глушаков требует от бывшей жены 201 млн за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн в качестве компенсации за распространение слухов и еще 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
BFM.ru 08:21
Общество

Власти Москвы опровергли информацию о присоединении Калуги к столице

Российская газета 07:11
Армия и оружие

В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград

Издание анализирует и приходит к выводу, что если, например, из НАТО попытается направить войска из Польши для взятия Калининграда, то Россия мгновенно атакует страны Балтии и для обеспечения сухопутного коридора к своему региону.
Военное дело 09 ноября в 15:18
Шоу-бизнес

70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены

70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены Молодую супругу Бориса Грачевского подозревают в беременности.
Экспресс газета 06:16
Политика

Президент Боливии Моралес ушел в отставку на фоне массовых протестов

О решении президента Боливии Эво Моралеса уйти в отставку сообщило Боливийское информационное агентство.
Югополис вчера в 23:27
Футбол

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

Газета.Ru 06:26
Происшествия

Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии

Молодая жительница Екатеринбурга, о пропаже которой родственники заявили на прошлой неделе, нашлась в исправительной колонии.
Российская газета 07:57
Политика

Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Общество

Вице-мэр Челябинска подал в отставку

Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска Владимир Алейников принял предложение врио главы Натальи Котовой и подал в отставку.
URA.Ru 02:05
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Вести.Ru 05:55
Кино

Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года

Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily 04:15
Экономика

В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное