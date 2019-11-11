Политика
Газета.RuПутин обнаружил кражи при строительстве космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин заявил, что при строительстве космодрома Восточный прекратить хищения полностью так и не удалось, сообщает "Интерфакс".
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Политика
Путин поддержал распространение налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.
Парламентская газета 04:08
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
РБК 08:12
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Экономика
Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стала победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из сообщения госкомпании «Дом.РФ», которая отвечала за продажу этих объектов.
Ведомости 07:35
Общество
Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
Политика
Песков назвал Путина приверженцем здорового образа жизни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин придерживается здорового образа жизни.
Газета.Ru 07:58
Гаджеты
AliExpress начал грандиозную распродажу
Другим интересным товаром на распродаже на AliExpress являются беспроводные наушники (640 рублей), быстрая зарядка Baseus Quick Charge (824 рубля) и повербанк YKZ QC (661 рубль).
ToDay News Ufa 02:40
Транспорт
Власти Москвы задумались о расширении зоны платной парковки
В мэрии Москвы задумались над новым расширением зон платной парковки в столице.
РБК 05:48
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM 09 ноября в 00:49
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Армия и оружие
В США на Аляску отправили неизвестную боевую машину
В Сети появилась фотография новой разработки для армии США. Военные отправили на Аляску неизвестную боевую машину.
OAnews 06:05
Общество
Глушаков требует от бывшей жены 200 млн рублей
Как отмечает Telegram-канал Mash, Глушаков требует от бывшей жены 201 млн за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн в качестве компенсации за распространение слухов и еще 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
BFM.ru 08:21
Общество
Власти Москвы опровергли информацию о присоединении Калуги к столице
Российская газета 07:11
Армия и оружие
В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград
Издание анализирует и приходит к выводу, что если, например, из НАТО попытается направить войска из Польши для взятия Калининграда, то Россия мгновенно атакует страны Балтии и для обеспечения сухопутного коридора к своему региону.
Военное дело 09 ноября в 15:18
Шоу-бизнес
70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены
70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены Молодую супругу Бориса Грачевского подозревают в беременности.
Экспресс газета 06:16
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку на фоне массовых протестов
О решении президента Боливии Эво Моралеса уйти в отставку сообщило Боливийское информационное агентство.
Югополис вчера в 23:27
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Молодая жительница Екатеринбурга, о пропаже которой родственники заявили на прошлой неделе, нашлась в исправительной колонии.
Российская газета 07:57
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Общество
Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира
В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Общество
Вице-мэр Челябинска подал в отставку
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска Владимир Алейников принял предложение врио главы Натальи Котовой и подал в отставку.
URA.Ru 02:05
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
Вести.Ru 05:55
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily 04:15
Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 07:45