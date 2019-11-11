Политика

Газета.RuГазета.RuПутин обнаружил кражи при строительстве космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин заявил, что при строительстве космодрома Восточный прекратить хищения полностью так и не удалось, сообщает "Интерфакс".
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