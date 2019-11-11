Политика
Газета.RuПутин обнаружил кражи при строительстве космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин заявил, что при строительстве космодрома Восточный прекратить хищения полностью так и не удалось, сообщает "Интерфакс".
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Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Единоборства
Кузен Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл в дебютном бою в UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл в своем дебютном бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
Происшествия
Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки
Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Происшествия
В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ
Политика
Песков рассказал, как Путин защищается от вирусов
Президент Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Игры
Call of Duty: Mobile скачали 148 миллионов раз за первый месяц
За первый месяц Call of Duty: Mobile, вышедшую 1 октября 2019 года на iOS и Android, скачали 148 миллионов раз в App Store и Google Play.
Киберспорт
Death Stranding стартовала со второго места британского чарта
Экономика
Комитет Госдумы одобрил корректировку параметров бюджета на 2019 год
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год, внесенный правительством.
Шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Аллу Пугачеву за неудачное фото
Поклонники Аллы Пугачевой раскритиковали исполнительницу за неудачное фото.
Авто
Базовая версия Lada Vesta получит вариатор
Логично предположить, что новая «автоматическая» Vesta может стать настоящим хитом российского авторынка, поскольку в случае с LADA XRay Cross, получившей такую же трансмиссию летом этого года, более 60% заказов приходится именно на версию с двумя педалями.
Наука
Разработан шелковый датчик для анализа пота
Китайские ученые из Университета Цинхуа разработали и уже протестировали на добровольцах шелковый датчик для анализа пота.
Футбол
Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Политика
МИД России прокомментировал переворот в Боливии
Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с произошедшим переворотом в Боливии, где был свергнут режим президента Эво Моралеса.
Политика
МИД Германии ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
7 ноября в интервью британскому журналу The Economist Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Шоу-бизнес
Навка показала фото со счастливой Заворотнюк
Навка приняла решение все средства от продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек» передать Петру, а также благотворительным организациям, которые помогают больным.
Интернет
YouTube угрожает удалить «коммерчески невыгодные» аккаунты
"YouTube может заблокировать доступ, или доступ посредством вашего Google-аккаунта ко всему сервису или его частям, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла", — следует из новых правил пользования видеохостингом.
Космос
Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
Армия и оружие
Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о четверых раненых за сутки
За минувшие сутки в Донбассе минно-взрывные травмы получили четверо украинских военнослужащих.
Происшествия
В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина
Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
Политика
Турция начала депортировать террористов ИГ в Европу и США
Пресс-служба МВД Турции заявила о начале процесса высылки захваченных ранее боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организации, запрещенная в России) в страны, гражданами которых они являются.
Кино
«Кризис на бесконечных Землях»: канал CW показал тизер нового кроссовера
Телеканал CW представил первый тизер «самого масштабного кроссовера» на телевидении. Ролик появился на YouTube-канале TV Promos 10 ноября.
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Кино