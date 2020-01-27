Политика

Вести.RuВести.RuПутин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета. Президиум Госсовета для решения оперативных вопросов и подготовки очередных заседаний состоит из восьми человек. И члены президиума ротируются раз в полгода.
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Путин утвердил состав президиума Государственного совета

РИА Новости10:26

Политологи спрогнозировали, как усилятся позиции губернатора Шумкова благодаря новой должности в Москве

URA.Ru11:08

Путин обновил состав президиума Госсовета в рамках ротации

ТАСС08:53

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Lenta.ru09:47

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

РБК09:22

Путин обновил состав президиума Госсовета

Вести.Ru09:08

Путин утвердил состав президиума Государственного совета России

RT на русском10:00
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Общество

SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае

Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
РБК 04:51
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
ToDay News Ufa 08:18
Происшествия

В Новосибирске застрелили председателя ЖСК

В Новосибирске убит председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов.
Коммерсантъ Новосибирск 03:11
Политика

Михаил Мишустин уволил замминистра здравоохранения России Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
REGNUM 11:22
Общество

На популярном итальянском телешоу Украину назвали Малороссией

Телеведущий Флавио Инсинна на итальянском телешоу «Наследие» в эфире телеканала RAI назвал Украину Малороссией, заявив, что это второе название страны.
Взгляд.ру 12:54
Происшествия

В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по дороге в школу

Четырнадцатилетняя школьница умерла по дороге в школу в Домодедово, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.
Газета.Ru 13:35
Армия и оружие

«Белые каски» и боевики готовят провокацию с химоружием в Сирии

РИА Новости 12:23
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Армия и оружие

Пентагон признал потерю самолёта в Афганистане

Ответственность за крушение самолёта взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 13:03
Футбол

Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»

Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
ProstoProSport 13:55
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову

Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
РИА Новости 12:35
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Политика

Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
RT на русском 07:15
Хоккей

«Спартак» обыграл «Куньлунь» и обошел «Динамо» в таблице КХЛ

Московский "Спартак" одержал волевую победу над китайским "Куньлунем" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и, опередив столичное "Динамо", поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции.
РИА Новости 14:11
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Ведомости вчера в 05:43
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна

Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Pravda.Ru 10:52
Общество

Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Газета.Ru 06:21
Происшествия

В Костроме полиция задержала готовивших стрельбу в школе подростков

В Костроме сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ задержали несколько подростков, которые готовили расстрел одноклассников в своей школе.
РБК 12:06
Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Авто

Volkswagen раскрыл дизайн нового Caddy

Компания Volkswagen показала дизайн нового поколения компактного фургона Caddy, который покажут в 2020 году.
Коммерсантъ 10:20
Происшествия

Самолет на Москву вернули в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолет "Аэрофлота", вылетевший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.
Газета.Ru 05:04
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Турции события в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Московский Комсомолец 12:31
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК вчера в 07:48
Наука

Болезнь Паркинсона может начинаться в утробе матери

Naked Science 12:32
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
ТАСС вчера в 19:27
Кино

Джеффри Дин Морган притворяется Шепчущимся в трейлере второй части 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Киноафиша России 04:40
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер 06:18
Политика

Японца задержали в России за попытку получить секретные данные

Во Владивостоке задержали японского журналиста, который пытался получить секретные данные о состоянии армии России на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 10:29
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Андрей Иванович Бочаров
Российский военный деятель
Российский военный и государственный деятель. Губернатор Волгоградской области с 24 сентября 2014. Заместитель губернатора Брянской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V-VI созывов.
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