Политика

Вести.RuВести.RuПутин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета. Президиум Госсовета для решения оперативных вопросов и подготовки очередных заседаний состоит из восьми человек. И члены президиума ротируются раз в полгода.
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Путин утвердил состав президиума Государственного совета

РИА Новости10:26

Путин утвердил состав президиума Государственного совета России

RT на русском10:00

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

РБК09:22

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Lenta.ru09:47

Путин обновил состав президиума Госсовета

Вести.Ru09:08

Путин обновил состав президиума Госсовета. В списке всего один уральский губернатор

URA.Ru08:56

Путин обновил состав президиума Госсовета в рамках ротации

ТАСС08:53
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Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Общество

Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом

Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Вести.Ru 11:30
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 03:17
Общество

Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы

О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Мослента 06:20
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
ТАСС 12:29
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за эпидемии коронавируса отменяет некоторые рейсы в Китай.
URA.Ru 06:57
Экономика

«Бонусные» налоги в новой пенсионной системе не заманят граждан

Минфин изучает вопрос о смене системы уплаты подоходного налога за единовременное получение пенсионных накоплений в рамках новой системы — гарантированного пенсионного продукта (ГПП), пишут «Известия».
REGNUM 24 января в 12:01
Происшествия

В Москве автомобиль въехал в здание главка полиции на Петровке

Автомобиль въехал в угол здания столичного главка полиции на улице Петровке в Москве.
ТАСС 09:42
Происшествия

В Рязани засняли скандал в травмпункте больницы № 11

В Рязани засняли скандал в травмпункте больницы № 11. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Рязань» ВКонтакте.
Рязань.Лайф 04:41
Армия и оружие

Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Discover24 05:04
Армия и оружие

Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации

В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 12:26
Происшествия

Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Живая Кубань вчера в 14:52
Армия и оружие

В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США

В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США.
Lenta.ru 08:47
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости вчера в 20:07
Политика

Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
Свободная Пресса 09:55
Общество

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Коммерсантъ 08:06
Политика

Комиссия рекомендовала помиловать израильтянку Иссасхар

Коммерсантъ 10:39
Происшествия

В Махачкале «закладчик» при виде полиции проглотил наркотики и умер

РИА Новости 11:00
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Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года».
Известия 01:03
Общество

ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне

Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая.
News.ru 10:57
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Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open

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Общество

Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой

Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе.
Lenta.ru 03:39
Религия

Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.
Lenta.ru вчера в 09:47
Политика

Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Общество

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Общество

В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

REGNUM 07:42
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Андрей Иванович Бочаров
Российский военный деятель
Российский военный и государственный деятель. Губернатор Волгоградской области с 24 сентября 2014. Заместитель губернатора Брянской области, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации V-VI созывов.
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