Политика
Вести.RuПутин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета. Президиум Госсовета для решения оперативных вопросов и подготовки очередных заседаний состоит из восьми человек. И члены президиума ротируются раз в полгода.
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Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Общество
Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Общество
Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы
О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай из-за коронавируса
Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за эпидемии коронавируса отменяет некоторые рейсы в Китай.
Экономика
«Бонусные» налоги в новой пенсионной системе не заманят граждан
Минфин изучает вопрос о смене системы уплаты подоходного налога за единовременное получение пенсионных накоплений в рамках новой системы — гарантированного пенсионного продукта (ГПП), пишут «Известия».
Происшествия
В Москве автомобиль въехал в здание главка полиции на Петровке
Автомобиль въехал в угол здания столичного главка полиции на улице Петровке в Москве.
Происшествия
В Рязани засняли скандал в травмпункте больницы № 11
В Рязани засняли скандал в травмпункте больницы № 11. Соответствующее видео опубликовано в паблике «Рязань» ВКонтакте.
Армия и оружие
Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира
Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Армия и оружие
Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации
В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Армия и оружие
В упавшем в Афганистане самолете опознали борт ВВС США
В сети появились кадры с предполагаемого места крушения лайнера в Афганистане: вероятно, это воздушный узел связи ВВС США.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Политика
Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев солидарен с Варшавой в том, что СССР виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Политика
Комиссия рекомендовала помиловать израильтянку Иссасхар
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в четырех наиболее престижных номинациях: «Лучшая запись года», «Лучшая песня года», «Лучший альбом года» и «Лучший новый исполнитель года».
Общество
ВОЗ оценила уровень опасности коронавируса на международном уровне
Ранее организация оценивала ситуацию как «умеренную опасность» на международном уровне и «крайне высокую» для Китая.
Теннис
Даниил Медведев не смог пройти в четвертьфинал Australian Open
Общество
Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой
Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе.
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин.
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета
Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (Калифорния), сообщает таблоид TMZ.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.