Политика

Вести.RuВести.RuПутин обновил состав президиума Госсовета

Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета. Президиум Госсовета для решения оперативных вопросов и подготовки очередных заседаний состоит из восьми человек. И члены президиума ротируются раз в полгода.
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Путин утвердил состав президиума Государственного совета

РИА Новости10:26

Путин утвердил состав президиума Государственного совета России

RT на русском10:00

Путин обновил состав президиума Госсовета. В списке всего один уральский губернатор

URA.Ru08:56

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

РБК09:22

Путин обновил состав президиума Госсовета

Вести.Ru09:08

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Lenta.ru09:47

Путин обновил состав президиума Госсовета в рамках ротации

ТАСС08:53
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Общество

Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках

Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Время Бухгалтера 03:26
Политика

Мишустин назначил замглавы Минкомсвязи и Минфина

Людмила Бокова была назначена заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Коммерсантъ 15:30
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко пропала в Мексике

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
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Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 21:48
Футбол

Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Чемпионат 15:39
Политика

В Хакасии министр финансов покидает свой пост

Заместитель главы республики Ирина Войнова покидает пост министра финансов.
Среда24 05:06
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия 20:58
Происшествия

В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро

В Екатеринбурге на выходе из метро "Уральская" пять мужчин устроили драку.
Газета.Ru 19:16
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь

Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Astera 10:24
Хоккей

Место Овечкина в матче с «Монреалем» займёт Паник

Стал известен состав звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».
Чемпионат 19:07
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек

Только за 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли.
РИА Новости 20:42
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить из партии главу Чувашии

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
Российская газета 07:40
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию

Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Gazeta.SPb 15:26
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости 19:54
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 18:25
Происшествия

В Афганистане разбился самолет с пассажирами

В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Megatyumen.ru 06:12
Теннис

Даниил Медведев: Вавринка не оставил мне шансов

Что тут скажешь, лучше бы он так прибавил на следующем турнире. Стэн был хорош, но я и показывал классный теннис, когда вёл 2:1 по сетам.
GoTennis.ru 09:10
Здоровье

ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
REGNUM 19:54
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости 19:04
Шоу-бизнес

Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой

Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
News.ru 18:19
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Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

ProstoProSport 08:47
Гаджеты

Google Pixel 4a выпустят в трёх модификациях

Смартфоны Google Pixel 4a выпустят в трёх модификациях, а не в двух, как предполагалось ранее.
Актуальные Новости 15:01
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия 16:01
Общество

МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году

Ущерб от экономических преступлений в России в 2019 году составил 447,2 миллиарда рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
РИА Новости 14:54
Кино

Дополнительные сеансы «Холопа» ввели в США и Канаде

В некоторых кинотеатрах все места в зрительном зале были раскуплены ещё до премьеры, поэтому в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто введены дополнительные сеансы.
News.ru 25 января в 19:49
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Происшествия

Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале

Школьники устроили танцы и шашлыки на Вечном огне в Махачкале.
Lenta.ru 11:45
Политика

Более 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта

Около 277 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республики получили российское гражданство в 2019 года, заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова газете «Известия».
REGNUM 20:26
Происшествия

В Чечне опровергли задержания из-за карикатур на Кадырова

REGNUM 11:22
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