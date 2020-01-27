Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин утвердил новый состав президиума Госсовета

В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
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