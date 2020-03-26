Коронавирус
ИзвестияПутин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево заявил президент страны Владимир Путин.
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Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Происшествия
На Кубе умер заболевший коронавирусом россиянин
Находившийся на Кубе россиянин, у которого недавно выявили коронавирус, скончался. Об этом сообщает Минздрав республики.
Общество
В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30
Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Шоу-бизнес
Стали известны дата и место прощания с Инной Макаровой
Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой пройдет в субботу в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, позднее артистку похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Происшествия
В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук
В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Космос
Европейцы объявили «карантин» для своих межпланетных зондов
Перевод ряда зондов в безопасный режим позволит высвободить специалистов для поддержании работоспособности других космических аппаратов, в частности BepiColombo, который находится на пути к Меркурию и 10 апреля должен совершить гравитационный маневр у Земли для корректировки траектории.
Гаджеты
Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера
В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.
Происшествия
Дело историка Соколова поступило в суд
Политика
Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Энергетика
Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель
Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Общество
На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Игры
BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Общество
Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов
Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Алена Кравец уличила мужа в измене с Даной Борисовой
Алёна Кравец решила предать огласке историю измены своего мужа, при этом пройдясь по Дане Борисовой в жестких выражениях.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Здоровье
В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий
Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Хоккей
Александр Овечкин: «Хотел бы забить 50 голов, но безопасность важнее»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что ему хочется забросить 50 голов в сезоне, однако он принимает во внимание сложившиеся обстоятельства из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Ярошик заявил о готовности возглавить ЦСКА
Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне тренер Иржи Ярошик признался, что ответил бы согласием на предложение армейцев возглавить клуб.