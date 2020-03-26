Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево заявил президент страны Владимир Путин.
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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

Известия09:19

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Коммерсантъ08:41

Путин оценил прогноз по ситуации с коронавирусом в России

RT на русском07:30

Путин признался, что надеется победить коронавирус в РФ раньше, чем через три месяца

Интерфакс07:35

Путин назвал возможный срок победы России над коронавирусом

РБК07:30

Путин назвал предположительные сроки победы над эпидемией COVID-19

Газета.Ru08:17

Путин: РФ может побороть коронавирус через 2–3 месяца

НТВ07:22
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Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК 18:31
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Происшествия

На Кубе умер заболевший коронавирусом россиянин

Находившийся на Кубе россиянин, у которого недавно выявили коронавирус, скончался. Об этом сообщает Минздрав республики.
Интерфакс 13:45
Общество

В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30

Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Новое дело 04:01
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

Известия 05:13
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Srnsk 02:32
Шоу-бизнес

Стали известны дата и место прощания с Инной Макаровой

Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой пройдет в субботу в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, позднее артистку похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов.
РИА Новости 12:25
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Происшествия

В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук

В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Интерфакс 04:32
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 13:15
Космос

Европейцы объявили «карантин» для своих межпланетных зондов

Перевод ряда зондов в безопасный режим позволит высвободить специалистов для поддержании работоспособности других космических аппаратов, в частности BepiColombo, который находится на пути к Меркурию и 10 апреля должен совершить гравитационный маневр у Земли для корректировки траектории.
N+1 09:55
Гаджеты

Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера

В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.
Вести.Ru 10:42
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд

RT на русском 24 марта в 05:43
Политика

Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.
ТАСС 17:51
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Общество

На Кубани закрывают все торговые центры и точки общепита

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с пятницы, 27 марта, в регионе подлежат закрытию все торговые центры, парки и точки общественного питания.
Коммерсантъ Краснодар 16:49
Игры

BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?

Игромания.ру 08:45
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Общество

Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов

Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Российская газета 14:57
Шоу-бизнес

Алена Кравец уличила мужа в измене с Даной Борисовой

Алёна Кравец решила предать огласке историю измены своего мужа, при этом пройдясь по Дане Борисовой в жестких выражениях.
Bimru.ru 05:10
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Газета.Ru 11:55
Здоровье

В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий

Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 24 марта в 03:43
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Хоккей

Александр Овечкин: «Хотел бы забить 50 голов, но безопасность важнее»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что ему хочется забросить 50 голов в сезоне, однако он принимает во внимание сложившиеся обстоятельства из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 16:57
Футбол

Ярошик заявил о готовности возглавить ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне тренер Иржи Ярошик признался, что ответил бы согласием на предложение армейцев возглавить клуб.
Metaratings 14:32
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