России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, в ходе встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево заявил президент страны Владимир Путин.

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

Общество США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

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Шоу-бизнес Стали известны дата и место прощания с Инной Макаровой Прощание с народной артисткой СССР Инной Макаровой пройдет в субботу в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, позднее артистку похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов.

Экономика Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Космос Европейцы объявили «карантин» для своих межпланетных зондов Перевод ряда зондов в безопасный режим позволит высвободить специалистов для поддержании работоспособности других космических аппаратов, в частности BepiColombo, который находится на пути к Меркурию и 10 апреля должен совершить гравитационный маневр у Земли для корректировки траектории.

Гаджеты Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.

Политика Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.

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Общество Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.

Здоровье В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.

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