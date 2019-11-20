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Общество В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей «Законопроектом предусматривается получение МВД информации о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения», — заявили в ведомстве.

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Наука Почти 150 новых геоглифов нашли на плато Наска в Южном Перу Ученые из университета Ямагата (Япония) во главе с профессором Масато Сакаи нашли на известном плато Наска в южном Перу 142 новых геоглифа с изображениями загадочных монстров.

Происшествия Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.