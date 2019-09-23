Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждался проект бюджета России. Путин попросил главу правительства обратить особое внимание на «разбюрокрачивание» принятия решений по исполнению бюджета, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

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