Экономика
РБКПутин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждался проект бюджета России. Путин попросил главу правительства обратить особое внимание на «разбюрокрачивание» принятия решений по исполнению бюджета, сообщает пресс-служба Кремля.
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Авто
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Политика
Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском вчера в 16:19
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Происшествия
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ вчера в 04:59
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 03:39
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Политика
Титов увидел угрозу амнистии капиталов в изъятии ФСБ декларации
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил возмущение по поводу действий ФСБ с декларацией об амнистии капитала совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Gazeta.SPb 01:48
Происшествия
Экс-главу полиции Армении обнаружили мертвым близ Еревана
В селе близ Еревана обнаружили тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна.
Газета.Ru 02:36
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Армия и оружие
Курдские отряды захватили более 800 террористов из Европы
Красная весна вчера в 23:33
Общество
Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября
Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из думы.
Интерфакс 02:40
Шоу-бизнес
В Сети восхищаются кукольной красотой и стильной чалмой годовалой дочери Анастасии Тарасовой
Только в одном едины и поклонники и хейтеры Тарасовой: малышка Милана не вызывает у них отрицательных эмоций.
Woman.ru вчера в 11:26
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском 22 сентября в 09:33
Политика
Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
RT на русском 02:22
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета вчера в 17:41
Происшествия
Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках
Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена (США) признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 20:47
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Гаджеты
Essential тестирует новый смартфон
Смартфон Essential PH-1, безусловно, был уникальным устройством из титана и керамики премиум-класса.
ГЛАС.RU 03:28
Кино
Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 00:12
Шоу-бизнес
София Ротару в романтическом образе в Портофино поделилась новыми фото
Недавно стало известно, что она со своей семьей собралась в отпуск. Вместе они решили отправиться в Италию.
Bimru.ru вчера в 07:21
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ 22 сентября в 18:10
Шоу-бизнес
Александр Числов был ВИЧ-положительным
Как оказалось, при поступлении в медицинское учреждение Числов сдал три обязательных анализа: сифилис, гепатит и ВИЧ.
Территория новостей вчера в 14:00
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
Газета.Ru вчера в 08:47
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
BFM.ru 21 сентября в 10:11