Экономика
РБКПутин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждался проект бюджета России. Путин попросил главу правительства обратить особое внимание на «разбюрокрачивание» принятия решений по исполнению бюджета, сообщает пресс-служба Кремля.
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Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Гаджеты
Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене
Российская газета 05:49
Технологии
Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
Выход на российский рынок в ближайшее время Apple TV+ является серьезнейшим вызовом, необходимо ускорить принятие нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на форуме "Спектр".
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Общество
Из-за ролика о геях ректора уральского вуза ждет новый скандал
Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ) Яков Силин допустил серьезную ошибку, выпустив видеообращение о ЛГБТ-скандале в вузе, считают политологи.
URA.Ru 05:44
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 22 сентября в 16:11
Экономика
Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России
Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.
РБК 01:06
Политика
«Квартал 95»: Зеленский уже устал от президентства
News.ru вчера в 21:17
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Общество
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Политика
Украине придется подписать формулу Штайнмайера
По мнению политолога и директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Украине придется подписать эту формулу.
Актуальные комментарии 02:41
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Футбол
У Александра Кокорина нашли сразу 47 штрафов за нарушения ПДД
У футболиста Александра Кокорина обнаружили сразу 47 штрафов от ГИБДД за превышение скорости на дорогах, которое составляло 20-30 километров в час.
Пятый канал 05:01
Политика
Сенцов согласился пожать руку Путину при одном условии
Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов согласился пожать руку президенту России Владимиру Путину, но при одном условии.
Lenta.ru 05:39
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.
Газета.Ru 05:53
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Футбол
Джастин Клюйверт призвал сажать расистов в тюрьму
Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт выразил мнение, что расистов необходимо сажать в тюрьму.
Sport24.ru 03:20
Происшествия
В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста
В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста Александра Поздеева. Об этом сообщает Ura.ru, где и работает Поздеев.
REGNUM 02:27
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Космос
Ракету-носитель «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском в истории
Ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» освятили перед запуском на космодрома Байконур.
Росбалт 04:54
Футбол
Nike станет новым спонсором «Ливерпуля»
Metaratings вчера в 13:10
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48