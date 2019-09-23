Экономика
РБКПутин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждался проект бюджета России. Путин попросил главу правительства обратить особое внимание на «разбюрокрачивание» принятия решений по исполнению бюджета, сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия
В Англии двое сели в тюрьму за размещение посмертных фотографий Салы
Спорт-Экспресс 13:55
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида
В августе NASA сообщало о приближении к Земле двух крупных астероидов.
РБК 16:05
Футбол
18-летний венгр обошел Месси в премии Пушкаша
Спорт день за днем 15:01
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Спорт
В Кремле прокомментировали новое расследование WADA
Как добавил пресс-секретарь главы государства, по этой теме Кремль с WADA не связывался, ответ на вопросы международной организации приготовят спортивные власти страны.
Ruposters.ru 07:46
Футбол
В футболе могут появиться временные замены для проверки на сотрясение
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность внедрения правила временной замены.
Матч ТВ 11:06
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус".
Интерфакс 00:58
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Lenta.ru вчера в 13:03
Авто
Автомобили Ravon вернулись в Россию
Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.
Территория новостей 21 сентября в 12:00
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Политика
Минобороны потратит 250 млн рублей на борьбу с утечками документов
Работы должны быть завершены до 1 октября 2020 г. В октябре прошлого года ведомство объявляло тендер на 485 млн руб. на оснащение "средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет".
Ведомости 16:13
Политика
Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:27
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Происшествия
Поезда в петербургском метро встали из-за падения пассажира на пути
Как сообщает ГУП «Петербургский метрополитен», о подробностях инцидента, на какой станции метро он произошел, пресс-служба ничего не уточняет.
Мойка78 15:55
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Гаджеты
Xiaomi показала новое изображение смартфона Mi Mix Alpha
Ранее Xiaomi публиковала тизер, в котором показала боковую часть Mi Mix Alpha, и судя по ней в смартфоне будет установлен «экран-водопад» с очень сильно загнутыми краями, а они будут заходить далеко на боковые грани.
Astera вчера в 07:56
Армия и оружие
Элемент запугивания: ИГИЛ* заявили о нападении на российско-сирийский конвой
Новостной фронт 15:05
Политика
Трамп одобрил предложение Джонсона о новой сделке с Ираном
Президент США Дональд Трамп одобрил предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о новой сделке с Ираном.
РИА Новости 14:03
Игры
Суд Франции обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam
Суд Франции решил, что это не правильно и обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam, пишет издание "Астера".
Газета DAILY 20 сентября в 16:04