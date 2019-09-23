Экономика

РБКРБКПутин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждался проект бюджета России. Путин попросил главу правительства обратить особое внимание на «разбюрокрачивание» принятия решений по исполнению бюджета, сообщает пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Путин и Медведев обсудили бюджет России на 2020-2022 годы

Московский Комсомолецвчера в 06:17

Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы

Российская газетавчера в 09:15

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

РБКвчера в 08:00

Медведев доложил Путину, что бюджет на три года будет профицитным

Life.ruвчера в 06:51

Медведев заявил, что бюджет на ближайшие три года будет профицитным

ТАССвчера в 06:18

Эхономика: Спартакиада

Эхо Москвывчера в 11:52

Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020–2022 годы

News.ruвчера в 05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 01:29, Вашингтон
Технологии

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Гаджеты

Вышел айфон с частицей корабля Гагарина

Рамблер вчера в 16:16
Общество

Назван самый популярный спиртной напиток в РФ

Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком.
REGNUM 01:23
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Футбол

Жена Риксена: Он настоял, чтобы я держалась подальше перед его смертью

Нева Спорт вчера в 03:55
Политика

Трамп заявил, что встретится с Дудой в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречи с польским лидером Анджеем Дудой в течение следующих двух недель.
ТАСС вчера в 17:36
Политика

Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов

Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Здоровье

Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше

По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.
Вести.Ru 00:55
Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия вчера в 16:50
Транспорт

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия

Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря.
Известия 01:07
Политика

На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество

Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК вчера в 13:59
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках

В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов

RT на русском 01:03
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости вчера в 07:25
Кино

Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Общество

Первого октября бюджетникам повысят зарплату

В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика

Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН

Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный вчера в 14:08
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика

Политолог оценил идею международного договора по Украине

Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда вчера в 09:25
Политика

Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката

Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS вчера в 04:10
Политика

Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Здоровье

Волгоградцы смогут пройти диспансеризацию в вечернее время

Обратившись в поликлинику для диспансеризации, волгоградцы могут сдать кровь, получить консультации терапевта, офтальмолога, хирурга и невролога.
Волгоградская правда вчера в 14:57
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист

Вести.Ru вчера в 15:58
Происшествия

СМИ узнали о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX

Американский авиапроизводитель Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
Известия 00:34
Политика

Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io вчера в 06:49
Происшествия

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное