Экономика

РБКРБКПутин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждался проект бюджета России. Путин попросил главу правительства обратить особое внимание на «разбюрокрачивание» принятия решений по исполнению бюджета, сообщает пресс-служба Кремля.
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