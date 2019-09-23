Экономика
РБКПутин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с премьером Дмитрием Медведевым, на которой обсуждался проект бюджета России. Путин попросил главу правительства обратить особое внимание на «разбюрокрачивание» принятия решений по исполнению бюджета, сообщает пресс-служба Кремля.
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Фармаколог перечислил опасные сочетания лекарств и продуктов
Некоторые сочетания препаратов и продуктов могут быть смертельно опасными, заявил клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
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Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
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Президент «Урала»: «Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова. Как они могут его забрать?»
С «Уралом» никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова.
Sport24.ru 05:05
Происшествия
Обвиняемого во взятках экс-главу Удмуртии поместили в больницу
Обвиняемого в получении взяток бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в больницу, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.
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Потепление придет в столичный регион в выходные
По словам Вильфанда, воздух может прогреться в эти дни до 12-13 градусов тепла в столичном регионе.
ТАСС 08:38
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Авто
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Спорт
WADA дало России три недели для объяснения ситуации с допингом
Всемирное антидопинговое агентство дало России три недели для объяснения изменений в базе Московской антидопинговой лаборатории.
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Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
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Дастин Порье хочет вместо Хабиба провести бой с Фергюсоном 14 декабря
Напомним, что ранее Джастин Гэтжи заявлял о готовности стать запасным бойцом для поединка Фергюсон-Нурмагомедов при достаточном уровне оплаты.
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Комиссия РАН предложила отказать Силину в статусе члена-корреспондента
Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований включила ректора УрГЭУ Якова Силина в список кандидатов в члены-корреспонденты, уличенных в нарушении академической этики.
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В интернете появились сведения, что Лариса Долина организовала свалку рядом с загородным домом в Славино.
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Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
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День осеннего равноденствия наступил в Сибири
Сегодня, 23 сентября, продолжительность дня и ночи сравнялись и составляют 12 часов.
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Политика
Путин назвал вызов для всего человечества
Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:37
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Авто
Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
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Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у актрисы прощения в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.
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Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
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Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 21 сентября в 19:24
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Политика
Текслер произвел кадровые перестановки в правительстве
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял ряд кадровых решений – в частности, уволены министры здравоохранения и социальных отношений, начальник Госжилинспекции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Происшествия
На Кубани наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки
В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 08:39