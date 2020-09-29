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Известия

Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал граждане не расслабляться и не терять бдительность, так как борьба с эпидемией коронавируса еще не окончена.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новостивчера в 12:31
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Комсомольская правда

Путин раскрыл, как избежать введения ограничений по COVID-19

Комсомольская правда20:16
Интерфакс

Путин призвал россиян сообща противостоять распространению COVID-19

Интерфаксвчера в 13:21
РИА Новости

Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 12:31
ТАСС

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще продолжается

ТАССвчера в 12:56
RT на русском

Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена

RT на русскомвчера в 12:33
РБК

Путин обратился к россиянам и напомнил о рисках коронавируса

РБКвчера в 13:07
Взгляд.ру

Путин призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 12:28

Двух похитителей банковской карты в автобусе разыскивают в Иркутске

В Иркутске полицейские устанавливают личности двух парней, расплатившихся чужой картой за покупку игровых устройств, сообщает 29 сентября 2020 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск)21:38

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Модель Koenigsegg Regera набрала пиковую скорость

Недавно в Сети был опубликован ролик, на котором показан разгон шведского гиперкара Koenigsegg Regera, набравшего скорость в 300 км\ч. Способности модели были протестированы на взлетно-посадочной полосе недалеко от завода компании.
32CARS.ruвчера в 03:37
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газетавчера в 12:12
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НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъ27 сентября в 09:51

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Известия19:30
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2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения

2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения В рамках проведения месячника гражданской обороны 2 октября Пермь примет участие во Всероссийской штабной тренировке, в ходе которой будет организована комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края.
Администрация города Пермивчера в 00:37
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