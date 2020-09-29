Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
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С чего всё началось
Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новостивчера в 12:31
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