Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал граждане не расслабляться и не терять бдительность, так как борьба с эпидемией коронавируса еще не окончена.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новостивчера в 12:31
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Путин раскрыл, как избежать введения ограничений по COVID-19

Комсомольская правда20:16
RT на русском

Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена

RT на русскомвчера в 12:33
РБК

Путин обратился к россиянам и напомнил о рисках коронавируса

РБКвчера в 13:07
ТАСС

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще продолжается

ТАССвчера в 12:56
Интерфакс

Путин призвал россиян сообща противостоять распространению COVID-19

Интерфаксвчера в 13:21
РИА Новости

Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 12:31
Взгляд.ру

Путин призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 12:28

Малышева перечислила три «суперпродукта» для снижения холестерина

Избыточное количество холестерина в организме можно ликвидировать при помощи употребления клетчатки, которая многократно увеличивается в объеме и впитывает вредные вещества.
Экономика сегоднявчера в 14:04
14

В Гатчине пройдет проверка системы оповещения населения

По плану проводимой комплексной технической проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.
Гатчинская служба новостейвчера в 03:50
14