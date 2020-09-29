Президент России Владимир Путин призвал граждане не расслабляться и не терять бдительность, так как борьба с эпидемией коронавируса еще не окончена.

С чего всё началось Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник. РИА Новости вчера в 12:31