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Ведомости
Ведомости

Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер. Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, который проходит в режиме видеоконференции.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новостивчера в 12:31
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Комсомольская правда

Путин раскрыл, как избежать введения ограничений по COVID-19

Комсомольская правда20:16
Интерфакс

Путин призвал россиян сообща противостоять распространению COVID-19

Интерфаксвчера в 13:21
Взгляд.ру

Путин призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 12:28
ТАСС

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще продолжается

ТАССвчера в 12:56
RT на русском

Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена

RT на русскомвчера в 12:33
РИА Новости

Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 12:31
РБК

Путин обратился к россиянам и напомнил о рисках коронавируса

РБКвчера в 13:07

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъвчера в 13:26
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 03:36
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