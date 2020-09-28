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Ведомости
Ведомости

Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер. Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, который проходит в режиме видеоконференции.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин обратился к гражданам из-за ситуации с COVID-19

Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новостивчера в 12:31
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Интерфакс

Путин призвал россиян сообща противостоять распространению COVID-19

Интерфаксвчера в 13:21
Комсомольская правда

Путин: нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничений

Комсомольская правдавчера в 12:29
ТАСС

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще продолжается

ТАССвчера в 12:56
RT на русском

Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена

RT на русскомвчера в 12:33
РБК

Путин обратился к россиянам и напомнил о рисках коронавируса

РБКвчера в 13:07
РИА Новости

Путин обратился к гражданам из-за ситуации с COVID-19

РИА Новостивчера в 12:31
Взгляд.ру

Путин призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 12:28

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 03:36
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В Карабахе подсчитали потери, понесенные при атаке Азербайджана

Около 6.00 27 сентября Азербайджан перешел в наступление вдоль всей линии разграничения и начал артобстрел населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе обстреливается столица республики.
Евразия Daily27 сентября в 06:56

Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:05

В Национальной библиотеке Бурятии откроется виртуальный концертный зал

Открытие состоится 30 сентября в 10.00, а для широкой публики Виртуальный концертный зал Национальной библиотеки Бурятии распахнет свои двери после улучшения эпидемиологической обстановки в республике и окончания пандемии коронавируса.
ИА АРД19:28

Турецкий депутат призвал распустить Минскую группу ОБСЕ по Карабаху

Турцию следовало бы включить в механизм по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, это было бы более полезно, чем нынешний состав Минской группы ОБСЕ, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.
РИА Новостивчера в 14:55

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъвчера в 13:26
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