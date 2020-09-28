Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
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Президент России Владимир Путин призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер. Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, который проходит в режиме видеоконференции.В источнике
С чего всё началось
Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена
Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новости12:31
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Путин: нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничений
Комсомольская правда12:29