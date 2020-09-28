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Ведомости
Ведомости

Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер. Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, который проходит в режиме видеоконференции.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена

Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новости12:31
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Интерфакс

Путин призвал россиян сообща противостоять распространению COVID-19

Интерфакс13:21
РИА Новости

Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена

РИА Новости12:31
Коммерсантъ

Путин призвал соблюдать меры борьбы с COVID-19 для избежания новых ограничений

Коммерсантъ13:05
ТАСС

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще продолжается

ТАСС12:56
RT на русском

Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена

RT на русском12:33
Комсомольская правда

Путин: нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничений

Комсомольская правда12:29
РБК

Путин обратился к россиянам и напомнил о рисках коронавируса

РБК13:07

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

По мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
Российская газета10:01
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Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТ14:39
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Юбилейный Платоновский фестиваль в Воронеже обошелся в 51 млн рублей

Из-за пандемии коронавируса в этом году на проведение XX Платоновфеста потратили около 51 млн руб. Итоги фестиваля в понедельник, 28 сентября, на встрече с прессой в Доме журналистов подвел худрук фестиваля Михаил Бычков.
Обозреватель Врн11:07
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12