Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
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Президент России Владимир Путин призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер. Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, который проходит в режиме видеоконференции.В источнике
С чего всё началось
Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена
Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новостивчера в 12:31
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Путин призвал соблюдать меры борьбы с COVID-19 для избежания новых ограничений
Коммерсантъвчера в 13:05
Путин: нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничений
Комсомольская правдавчера в 12:29