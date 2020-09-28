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Ведомости
Ведомости

Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер. Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания президиума Госсовета, который проходит в режиме видеоконференции.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена

Нужно соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать введения масштабной практики ограничений, столь чувствительной для экономики и обременительной для людей, заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
РИА Новостивчера в 12:31
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Интерфакс

Путин призвал россиян сообща противостоять распространению COVID-19

Интерфаксвчера в 13:21
РБК

Путин обратился к россиянам и напомнил о рисках коронавируса

РБКвчера в 13:07
RT на русском

Путин заявил, что борьба с коронавирусом ещё не закончена

RT на русскомвчера в 12:33
ТАСС

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще продолжается

ТАССвчера в 12:56
Коммерсантъ

Путин призвал соблюдать меры борьбы с COVID-19 для избежания новых ограничений

Коммерсантъвчера в 13:05
Комсомольская правда

Путин: нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничений

Комсомольская правдавчера в 12:29
РИА Новости

Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена

РИА Новостивчера в 12:31

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального
РИА Новостивчера в 15:39
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТвчера в 14:39
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Сборы в США и Канаде с 25 по 27 сентября: «Довод» остается на вершине

Первое место среди лидеров проката в США и Канаде за уикенд с 25 по 27 сентября снова занимает занимает боевик Кристофера Нолана «Довод» / «Tenet» с результатом $3.4 млн, что на 28% ниже показателя предыдущих выходных.
ProfiСinema.ruвчера в 03:33

В деле о гибели парома «Эстония» появились новые факты

По информации издания, в деле о гибели в Балтийском море в 1994 году парома «Эстония», следовавшего из Таллина в Стокгольм, появились новые факты, требующие дополнительного расследования причин крушения судна.
Известиявчера в 08:29
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новостивчера в 14:00