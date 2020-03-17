Коронавирус
Lenta.ruПутин обратился к нации из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости. В борьбе с коронавирусом, по его словам, нужно работать на опережение.
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Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Здоровье
В Красноярске подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом в Красноярске подтвержден экспертной лабораторией «Вектор», сообщил 17 марта Минздрав Красноярского края.
Космос
Atlas Obscura (США): как советские научно-популярные журналы представляли себе жизнь в открытом космосе (Atlas Obscura)
Художественных произведений о космической эпохе было великое множество, и они росли как грибы наряду с советскими научно-популярными журналами, число которых в годы холодной войны доходило до 200.
Политика
Крым закрыл границу с Украиной до 1 мая
Въезд на территорию Крыма через государственную границу Российской Федерации ограничен из-за коронавируса.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Нурмагомедов настаивает на проведении боя с Фергюсоном в срок
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов настаивает на проведении боя против Тони Фергюсона без изменения даты.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Происшествия
Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью
Политика
В Германии заявили об угрозе «неконтролируемой рецессии» в США
Соединенные Штаты являются крупнейшей мировой экономикой, но, если в Вашингтоне продолжат недооценивать угрозу распространения коронавируса и его последствия, она скатится в неконтролируемую рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Экономика
Налоговики сообщили о росте числа миллионеров в Новосибирске
Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщил, что число жителей Новосибирской области, получивших доход от 1 до 10 млн рублей в 2018 году выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом: с 57 351 человека до 68 952.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Общество
Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой
Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
Финансы
Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году
«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Общество
Кипр запретил прием пассажирских рейсов из России
Кипр вводит запрет на прием пассажирских авиарейсов из 28 стран, включая Россию.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса
Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
Шоу-бизнес
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Происшествия
Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца
"Суд признал ее невменяемой и постановил применить в отношении обвиняемой меры принудительного медицинского характера - направить ее в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.
Музыка
Вышел новый «вДудь» c группой Anacondaz
Общество