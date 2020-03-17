Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин обратился к нации из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости. В борьбе с коронавирусом, по его словам, нужно работать на опережение.
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Рамблер12:12

Владимир Путин обратился к нации из-за коронавируса

Актуальные Новости11:25

Путин поручил нарастить резервы лекарств и медоборудования

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Путин призвал наращивать количество средств индивидуальной защиты

Московский Комсомолец10:22

Путин призвал наращивать количество средств индивидуальной защиты

РИА Новости10:01

Путин обратился к нации из-за коронавируса

Lenta.ru09:40

Путин обратился к нации из-за коронавируса

Южный Федеральный11:23
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Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
Здоровье

В Красноярске подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом в Красноярске подтвержден экспертной лабораторией «Вектор», сообщил 17 марта Минздрав Красноярского края.
Красная весна 08:24
Космос

Atlas Obscura (США): как советские научно-популярные журналы представляли себе жизнь в открытом космосе (Atlas Obscura)

Художественных произведений о космической эпохе было великое множество, и они росли как грибы наряду с советскими научно-популярными журналами, число которых в годы холодной войны доходило до 200.
ИноСМИ 18:44
Политика

Крым закрыл границу с Украиной до 1 мая

Въезд на территорию Крыма через государственную границу Российской Федерации ограничен из-за коронавируса.
Независимое телевидение Севастополя 11:44
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Единоборства

Нурмагомедов настаивает на проведении боя с Фергюсоном в срок

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов настаивает на проведении боя против Тони Фергюсона без изменения даты.
ТАСС Спорт 19:18
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
iReactor 16:42
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Шоу-бизнес

Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева

Live24 07:05
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Происшествия

Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью

Lenta.ru вчера в 19:43
Политика

В Германии заявили об угрозе «неконтролируемой рецессии» в США

Соединенные Штаты являются крупнейшей мировой экономикой, но, если в Вашингтоне продолжат недооценивать угрозу распространения коронавируса и его последствия, она скатится в неконтролируемую рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
Взгляд.ру 20:44
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Экономика

Налоговики сообщили о росте числа миллионеров в Новосибирске

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщил, что число жителей Новосибирской области, получивших доход от 1 до 10 млн рублей в 2018 году выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом: с 57 351 человека до 68 952.
Московский Комсомолец 14:33
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Общество

Коронавирус обнаружен во всех штатах США

Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
REGNUM 20:38
Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия вчера в 09:31
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой

Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
News.ru 12:10
Финансы

Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году

«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
RT на русском 18:12
Политика

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Известия 19:24
Общество

Кипр запретил прием пассажирских рейсов из России

Кипр вводит запрет на прием пассажирских авиарейсов из 28 стран, включая Россию.
Lenta.ru 19:01
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
РИА Новости 20:42
Шоу-бизнес

Идрис Эльба заразился коронавирусом

Super.ru вчера в 14:47
Происшествия

Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца

"Суд признал ее невменяемой и постановил применить в отношении обвиняемой меры принудительного медицинского характера - направить ее в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.
Российская газета 05:34
Музыка

Вышел новый «вДудь» c группой Anacondaz

Афиша Daily 07:22
Общество

Путин наградил Ротенберга званием героя труда

Муксун.fm 07:22
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