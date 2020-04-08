с чего всё началось

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет". Глава государства отметил, что у многих жителей страны накопились финансовые, бытовые и другие житейские проблемы. Кроме того, нарушился привычный ритм жизни.

Общество Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Политика Генпрокуратура признала Джеймстаунский фонд нежелательным в РФ Генпрокуратура РФ признала американский Джеймстаунский фонд нежелательной в России организацией. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Общество Мостовой поразился озвученным Путиным размерам надбавок врачам Известный в прошлом игрок Александр Мостовой отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина увеличить зарплаты медработникам на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает "Чемпионат".

Происшествия На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.

Политика Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.

Здоровье Жителям Алтайского края официально запретили посещение больниц Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил изменения в указ о мерах против распространения COVID-19, принятый 31 марта.