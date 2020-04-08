Коронавирус
РИА НовостиПутин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет". Глава государства отметил, что у многих жителей страны накопились финансовые, бытовые и другие житейские проблемы. Кроме того, нарушился привычный ритм жизни.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов подчеркнул, что необходимо выдержать самоизоляцию, потому что от дисциплины зависит перелом в борьбе с коронавирусом.Газета.Ru09:22
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