Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет". Глава государства отметил, что у многих жителей страны накопились финансовые, бытовые и другие житейские проблемы. Кроме того, нарушился привычный ритм жизни.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов
 подчеркнул, что необходимо выдержать самоизоляцию, потому что от дисциплины зависит перелом в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru09:22

Подробнее о событии

Путин заявил о сплочённости российского общества в условиях пандемии

News.ru09:17

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

РБК09:28

Путин призвал россиян соблюдать режим самоизоляции

Известия09:19

Путин обратился к россиянам с призывом выдержать режим самоизоляции

RT на русском10:03

Путин обратился к россиянам с призывом

Lenta.ru09:00

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

РИА Новости08:56

Путин напомнил, что от дисциплины зависит перелом в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика

Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».
RT на русском 09:12
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Путин подписал указ о новых выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми.
URA.Ru вчера в 13:19
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Гаджеты

Названы первые смартфоны, которые получат MIUI 12

Очередная подборка, состоящая из устройств, которые якобы должны первыми получить обновленную оболочку появились на сайте Gizmochina.
Srnsk 11:05
Политика

Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
BFM.ru 05:49
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Футбол

Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса

35-летнему футболисту поступило предложение от одного из клубов, однако в последний момент переход сорвался из-за нарастающей эпидемии.
Soccer.ru 08:24
Политика

Путин заявил, что экономику в регионах останавливать нельзя

"Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное и пассажирское сообщение в регионах", - сказал российский лидер.
Газета.Ru 08:59
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Политика

Генпрокуратура признала Джеймстаунский фонд нежелательным в РФ

Генпрокуратура РФ признала американский Джеймстаунский фонд нежелательной в России организацией. Об этом сказано в сообщении ведомства.
РЕН ТВ 11:28
Здоровье

Анастасия Васильева: «Глупо мешать нам помогать медикам» (Le Point, Франция) (Le Point)

Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева стала сегодня воплощением противодействия санитарной политике Кремля.
ИноСМИ 06:30
Общество

Мостовой поразился озвученным Путиным размерам надбавок врачам

Известный в прошлом игрок Александр Мостовой отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина увеличить зарплаты медработникам на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 10:24
Авто

Компания GAC сертифицировала минивэн GN8 в России

Китайский GAC, ныне представленный в России только внедорожником GS8, сертифицировал новый минивэн GN8.
Автоновости дня 01:07
Происшествия

На Ямале выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус за сутки выявлен у 11 человек в Ямало-Ненецком автономном округе, восемь заболевших работают в региональном управлении МВД, сообщает в среду окружной штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 03:49
Общество

В Петербурге определились со штрафами для нарушителей режима изоляции

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга определились с размером штрафов за нарушения режима повышенной готовности.
Lenta.ru 08:21
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 06 апреля в 15:11
Общество

Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции

Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
РБК 07:54
Политика

Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 08:56
Политика

Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК

Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
BFM.ru 08:50
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за отменённые авиарейсы

Москва, 8 апреля 2020, 18:05 — REGNUM Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» перестала возвращать своим клиентам деньги за отмененные авиарейсы.
REGNUM 11:05
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Общество

В Рязанской области коронавирус выявили у четырех детей

В Рязанской области коронавирус выявили у четырех детей.
Рязань.Лайф 11:11
Здоровье

Жителям Алтайского края официально запретили посещение больниц

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил изменения в указ о мерах против распространения COVID-19, принятый 31 марта.
Алтайская правда 11:00
Происшествия

Родители бросили грудничка посреди сквера в Саратове

Малыш лежал на земле недалеко от аллеи, его родителей пока так и не нашли, сообщили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 11:09
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Общество

В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей

По данным ученых, всего в Америке от коронавируса умерли 12 722 человека.
Государственные Вести 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное