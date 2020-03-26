Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Коронавирус в России и мире. Главное на 26 марта

Телеканал 360°вчера в 23:00

Эксперты: предложенные Путиным меры поддержки граждан и бизнеса своевременны и оправданны

ТАССвчера в 14:02

Владимир Путин предложил «каникулы» по кредитам и льготы для граждан в условиях борьбы с коронавирусом

Спорт день за днемвчера в 10:06

Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 11:01

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

РБКвчера в 10:57

Неделя выходных и налоговые каникулы. Главное из обращения Путина

Дождьвчера в 10:19

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Газета.Ruвчера в 11:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Общество

Кремль: нерабочая неделя не приведет к сокращению выходных в праздники

Введение нерабочей недели в России из-за распространения коронавируса COVID-19 не приведет к сокращению выходных дней в праздники, например в майские, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:07
Происшествия

В Петербурге сын убил родителей, чтобы «избавить их от страданий»

Life.ru вчера в 18:52
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 04:25
Политика

Песков заявил, что инсценировки с визитом Путина в Коммунарку не было

РЕН ТВ 06:13
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям.
Lenta.ru 05:55
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Общество

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru 01:56
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Российская газета вчера в 15:11
Армия и оружие

Минобороны показало учения медицинского спецназа на Урале

Медицинский спецназ прибыл на Урал на учения.
Телеканал 360° вчера в 23:40
Здоровье

В Иванове еще трое людей заразились коронавирусом

Ведомство сообщает, что в среду, 25 марта в Ивановской области выявили еще три случая заражения коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Общество

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
REGNUM 02:58
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

Смерть мужчины от хантавируса стала первым летальным исходом от данного патогена. Житель провинции Юньнань умер по дороге на работу.
Новые Ведомости 05:15
Транспорт

В России отменяются некоторые поезда между регионами

Пассажирам предлагается поехать на других поездах, либо же им вернут в полном объеме деньги за купленные билеты.
Вести.Ru вчера в 02:39
Политика

В Италии оценили помощь России в борьбе с коронавирусом

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны.
ТАСС 04:02
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Политика

Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 05:04
Авто

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

110km.ru 24 марта в 17:24
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Космос

Спускаемый модуль «Хаябусы-2» мог прожить 10 месяцев на Рюгу

Популярная механика 06:05
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Финансы

Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина

Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса в России.
ТАСС вчера в 09:53
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации

Вести.Ru 24 марта в 11:56
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Голос времени вчера в 09:13
Общество

СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете

«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
RT на русском 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное