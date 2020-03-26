Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.

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Общество В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса Смерть мужчины от хантавируса стала первым летальным исходом от данного патогена. Житель провинции Юньнань умер по дороге на работу.

Транспорт В России отменяются некоторые поезда между регионами Пассажирам предлагается поехать на других поездах, либо же им вернут в полном объеме деньги за купленные билеты.

Общество Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840 Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны.

Политика Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.

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Общество В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Финансы Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса в России.