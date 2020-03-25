Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.

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