Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, сумма увеличится в полтора раза – с восьми до 12 тысяч 130 рублей в месяц.
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Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

РБК10:57

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Газета.Ru11:08

Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

РИА Новости11:01

Эксперты: предложенные Путиным меры поддержки граждан и бизнеса своевременны и оправданны

ТАСС14:02

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Эхо Москвы10:00

Путин объявил неделю выходных из-за коронавируса

Lenta.ru09:46

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Коммерсантъ09:35
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Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru вчера в 06:07
Культура

Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

ИА InterMedia вчера в 03:21
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Театры

Актер Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа имени Горького

Актуальные Новости вчера в 10:54
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Общество

В США 849 человек умерли от коронавируса

Всего в стране заразились более 60 тысяч человек. В среду, 25 марта, стало известно о том, что в США 849 человек умерли от коронавируса.
Деловое.ТВ 15:50
Происшествия

В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
РИА Новости 03:21
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Здоровье

Известный педиатр посоветовал поднимать иммунитет вином

Врач-педиатр Евгений Комаровский дал россиянам советы по формированию аптечки, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 15:45
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Политика

На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:51
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис 09:59
Политика

Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Происшествия

Бывший замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск

Бывший заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.
Национальная служба новостей 14:40
Шоу-бизнес

Вооружённый ножом Джиган «посвятил в рыцари» своих дочерей

После чего музыкант прикоснулся к плечам девочек ножом, таким образом «посвятив их в рыцари» и назвав «львиным легионом».
Актуальные Новости 13:53
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Киберспорт

ESL One Los Angeles по Dota 2 пройдет онлайн

Турнир пройдет в формате региональных лиг ESL анонсировала проведение несостоявшегося ESL One Los Angeles в формате региональных лиг - по планам компании, они пройдут с 26 марта по 19 апреля 2020 года.
Inc-news.ru 16:13
Общество

На Украине число заболевших коронавирусом возросло до 136

Число заразившихся коронавирусной инфекцией на Украине возросло со 113 до 136 человек, заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.
РИА Новости 15:42
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Авто

Стоимость нового Skoda Rapid в России заметно снизилась

Стоимость версия Active составляет от 829 тыс. до 933 тыс. рублей, разница объясняется типом двигателя и трансмиссии.
Слово и Дело 23 марта в 08:06
Гаджеты

Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4

iReactor 04:20
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
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