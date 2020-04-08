Коронавирус
РБКПутин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Вячеслав Космачев напомнил основные принципы изоляции в домашних условиях
Законодательное Собрание Пензенской области11:42
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Политика
Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Авто
Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором
Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.
Политика
Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах
Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.
Общество
Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля
Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Общество
Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой
Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
Футбол
«Славия» переиграла БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Белоруссии
Завершился первый полуфинальный матч Кубка Белоруссии. В Мозыре местная «Славия» принимала борисовский БАТЭ.
Авто
Названы 5 производителей с нержавеющими автомобилями
Эксперты составили рейтинг автомобилей, кузов которых не ржавеет со временем. Лидером рейтинга стал японский кроссовер Honda CR-V.
Здоровье
Жителям Алтайского края официально запретили посещение больниц
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил изменения в указ о мерах против распространения COVID-19, принятый 31 марта.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
Общество
Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Политика
В Италии создали петицию против российских медиков
На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Происшествия
Коронавирус подозревают у 30 жителей Курской области
В настоящее время в Курской области у около 30 человек подозревают заболевание коронавирусной инфекцией.
Общество
Владимир Путин озвучил новые меры поддержки в связи с коронавирусом
Глава государства озвучил новые меры поддержки для медиков.
Общество
В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки
Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
Армия и оружие
Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации
Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Здоровье
Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса
Американский врач отметил, что использование медицинской маски позволит человеку избежать непроизвольных касаний лица, из-за которых вирус, как правило, и попадает в организм.
Здоровье
Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Липецкой области
Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Гаджеты
Протестировали 11th Gen CPU от Intel с архитектурой Willow Cove
Сам процессор построен на базе архитектуры Willow Cove и относится к семейству Tiger Lake.
Общество
ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно
Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА "Новости".
Происшествия