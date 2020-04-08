Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Политика Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Авто Новый Ford Explorer обзавелся двухлитровым мотором Ford Explorer нового поколения дебютировал прошлой зимой и уже вышел на американский рынок, хотя успехи там пока скромные.

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Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

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Здоровье Жителям Алтайского края официально запретили посещение больниц Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил изменения в указ о мерах против распространения COVID-19, принятый 31 марта.

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