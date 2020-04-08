Коронавирус

РБКРБКПутин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов
 подчеркнул, что необходимо выдержать самоизоляцию, потому что от дисциплины зависит перелом в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru09:22

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Путин обратился к россиянам с призывом

Lenta.ru09:00

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

РБК09:28

«Справились с печенегами»: Путин уверен, что Россия победит «заразу коронавирусную»

Московский Комсомолец09:12

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РЕН ТВ09:02

Путин обратился к россиянам с призывом выдержать режим самоизоляции

RT на русском10:03

Путин призвал соблюдать самоизоляцию фразой «выбора сейчас нет»

РИА Новости08:56

Путин напомнил, что от дисциплины зависит перелом в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru09:22
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество

Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин перед онлайн совещанием с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом вновь выступил с обращением к россиянам.
Prooren.ru 10:09
Общество

России предсказали пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
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В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы

Порывы ветра достигали 31 м/с, больше всего стихия бушевала в Шербакульском районе, где штормовым ветром была сорвана часть крыши местной больницы.
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РИАМО вчера в 13:02
Общество

В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии

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Газета.Ru 07:25
Происшествия

Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
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Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи

Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ

Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Общественная служба новостей вчера в 00:47
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК вчера в 04:00
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В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РБК 09:38
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета 08:49
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Общество

Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил ряд мер в условиях эпидемии.
Misanec.ru 09:04
Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Политика

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Lenta.ru 08:59
Наука

Раскрыто влияние коронавируса на сердце

Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Lenta.ru 09:30
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Здоровье

Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Medvestnik.ru вчера в 04:22
Общество

Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы

«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:02
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям страны.
Губерния-33 07:53
Общество

Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» онлайн

На официальном сайте акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от массовых шествий 9 мая, а заменить их альтернативными вариантами, которые позволят без риска почтить память погибших солдат.
Аргументы и Факты 08:58
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
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Авто

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СК завел два новых уголовных дела на экс-главу курганского главка МЧС

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Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 07:41
Здоровье

Минздрав попросил россиян отложить плановые обращения к врачам

Министерство здравоохранения призывает россиян воздержаться от походов к врачам в случае, если обращение за медпомощью может быть отложено.
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Технологии

Эксклюзивная видеокарта в стиле Cyberpunk 2077 появилась в продаже

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Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
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Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса

Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Брендон Браун оценил популярные средства от коронавируса.
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