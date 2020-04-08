с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Общество Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам Президент Владимир Путин перед онлайн совещанием с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом вновь выступил с обращением к россиянам.

Общество России предсказали пик эпидемии коронавируса Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.

Происшествия В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы Порывы ветра достигали 31 м/с, больше всего стихия бушевала в Шербакульском районе, где штормовым ветром была сорвана часть крыши местной больницы.

Происшествия Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

Энергетика Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Общество В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.

Политика Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.

Наука Раскрыто влияние коронавируса на сердце Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы «Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.

Общество Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» онлайн На официальном сайте акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от массовых шествий 9 мая, а заменить их альтернативными вариантами, которые позволят без риска почтить память погибших солдат.

Авто Презентован электрический четырехдверный Polestar Precept Автомобиль получил полностью новую внешность и электротягу. По заявлению представителей, данная модель демонстрирует будущее бренда.

Общество Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».