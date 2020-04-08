Коронавирус
РБКПутин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов подчеркнул, что необходимо выдержать самоизоляцию, потому что от дисциплины зависит перелом в борьбе с коронавирусом.Газета.Ru09:22
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«Справились с печенегами»: Путин уверен, что Россия победит «заразу коронавирусную»
Московский Комсомолец09:12
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Общество
Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин перед онлайн совещанием с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом вновь выступил с обращением к россиянам.
Общество
России предсказали пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Происшествия
В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы
Порывы ветра достигали 31 м/с, больше всего стихия бушевала в Шербакульском районе, где штормовым ветром была сорвана часть крыши местной больницы.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
Общество
В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии
В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве
Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Энергетика
Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи
Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ
Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Общество
Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил ряд мер в условиях эпидемии.
Общество
В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы
Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
Политика
Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Наука
Раскрыто влияние коронавируса на сердце
Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Общество
Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы
«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям страны.
Общество
Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» онлайн
На официальном сайте акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от массовых шествий 9 мая, а заменить их альтернативными вариантами, которые позволят без риска почтить память погибших солдат.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
Авто
Презентован электрический четырехдверный Polestar Precept
Автомобиль получил полностью новую внешность и электротягу. По заявлению представителей, данная модель демонстрирует будущее бренда.
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Здоровье
Минздрав попросил россиян отложить плановые обращения к врачам
Министерство здравоохранения призывает россиян воздержаться от походов к врачам в случае, если обращение за медпомощью может быть отложено.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Общество
Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса
Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета Брендон Браун оценил популярные средства от коронавируса.