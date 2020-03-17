Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент. По состоянию на 17 марта в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

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