Коронавирус
ИзвестияПутин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент. По состоянию на 17 марта в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.
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Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Наука
Предложен новый подход к определению размера атомов
Группа ученых Университета ИТМО в сотрудничестве с сотрудниками ИнЭОС РАН предложила новый метод статистического анализа, который позволяет точнее определять размер атомов.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Культура
Писатель из Башкирии заявил, что Элвин Грей «попутал рамсы»
Айдар Хусаинов на своей странице в Facebook опубликовал «открытое письмо Радику Юльякшину, певцу и деревенскому другу», написанное в стихах, где просит «не трогать Бродского» и петь о старом, «о своем, о деревенском».
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Общество
Пособия на детей пензенцы смогут получить без справок
Размер пособия составляет 9 813 рублей, на такую выплату семья может рассчитывать пока ребёнку не исполнится полтора года.
Кино
Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме
Гаджеты
Бренд Xiaomi начал продажи гаджета для дезинфекции смартфонов
Бренд Xiaomi Youpin начал продажи бактерицидной сумки EUE Phone для дезинфекции смартфонов и небольших предметов.
Происшествия
Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»
Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Путин призвал россиян не закупать продукты впрок
Общество
Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области
Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Общество
Пенсии в России вырастут с 1 апреля
Правительство поручило пенсионный фонд поставить в известность региональные органы власти об индексации на 6,1% для того, чтобы в соответствии с ним повысить действующие пенсии.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал к ней в больницу
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Общество
В Китае из-за коронавируса выросло число разводов
В Китае на фоне карантина из-за коронавирусной инфекции увеличилось число разводов, пишут СМИ.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам
Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам Анна Семенович рассказала, почему долгое время была одна.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Футбол
УЕФА официально подтвердил перенос Евро на 2021 год
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил перенос чемпионата Европы с 2020 года на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
Минфин США оценил ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний
Ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года, который привел к затяжному кризису отрасли и банкротствам ряда компаний, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.