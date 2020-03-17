Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент. По состоянию на 17 марта в России отмечено 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.
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Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Известия09:42

Путину показали, как ловят москвичей, нарушивших карантин

Московский Комсомолец12:47

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса

Газета Кемерова10:21

Путин призвал наращивать количество средств индивидуальной защиты

РИА Новости10:01

Антивирусная психотерапия высшего уровня

Национальная служба новостей12:00

Путин поручил нарастить резервы лекарств и медоборудования

Будущее России. Национальные проекты10:29

Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ru09:42
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Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:08
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу

Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
РИА Новости 07:14
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Наука

Предложен новый подход к определению размера атомов

Группа ученых Университета ИТМО в сотрудничестве с сотрудниками ИнЭОС РАН предложила новый метод статистического анализа, который позволяет точнее определять размер атомов.
Naked Science 10:10
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета 11:25
Культура

Писатель из Башкирии заявил, что Элвин Грей «попутал рамсы»

Айдар Хусаинов на своей странице в Facebook опубликовал «открытое письмо Радику Юльякшину, певцу и деревенскому другу», написанное в стихах, где просит «не трогать Бродского» и петь о старом, «о своем, о деревенском».
ProUfu.ru 09:11
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
BFM.ru 07:20
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

RT на русском 11:38
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Общество

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
РИА Новости 10:44
Общество

Пособия на детей пензенцы смогут получить без справок

Размер пособия составляет 9 813 рублей, на такую выплату семья может рассчитывать пока ребёнку не исполнится полтора года.
Prо Город Пенза 06:00
Кино

Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме

Adindex.ru 05:12
Гаджеты

Бренд Xiaomi начал продажи гаджета для дезинфекции смартфонов

Бренд Xiaomi Youpin начал продажи бактерицидной сумки EUE Phone для дезинфекции смартфонов и небольших предметов.
Дни24 10:16
Происшествия

Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»

Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:44
Общество

Путин призвал россиян не закупать продукты впрок

Газета.Ru 11:02
Общество

Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области

Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Эхо Москвы в Оренбурге 10:46
Общество

Пенсии в России вырастут с 1 апреля

Правительство поручило пенсионный фонд поставить в известность региональные органы власти об индексации на 6,1% для того, чтобы в соответствии с ним повысить действующие пенсии.
Газета.Ru 12:00
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал к ней в больницу

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Evo-rus.com 02:28
Общество

В Китае из-за коронавируса выросло число разводов

В Китае на фоне карантина из-за коронавирусной инфекции увеличилось число разводов, пишут СМИ.
Взгляд.ру 12:38
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия 06:28
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам

Анна Семенович рассказала о высоких требованиях к мужчинам Анна Семенович рассказала, почему долгое время была одна.
Экспресс газета 03:34
Космос

Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

REGNUM 15 марта в 01:14
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com 07:07
Футбол

УЕФА официально подтвердил перенос Евро на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил перенос чемпионата Европы с 2020 года на 2021 год из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 10:25
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

Минфин США оценил ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний

Ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года, который привел к затяжному кризису отрасли и банкротствам ряда компаний, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме.
РИА Новости 12:05
Религия

РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 04:33
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