Политика
РБКПутин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»
Владимир Путин обратился к участникам всероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в онлайн-режиме, и пообещал, что ее участники еще пройдут по Красной площади. Сообщение приводит пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году в связи с пандемией коронавируса проводится в дистанционном формате, в режиме онлайн, сообщила пресс-служба Кремля.БИЗНЕС Online08:42
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