с чего всё началось

Владимир Путин обратился к участникам всероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в онлайн-режиме, и пообещал, что ее участники еще пройдут по Красной площади. Сообщение приводит пресс-служба Кремля.

Авто Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок.

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 4,2K

Общество В Ростовской области за сутки умерли трое пациентов с COVID-19 Еще трое мужчин, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Ростовской области за последние сутки, все они имели сопутствующие заболевания, сообщил журналистам представитель правительства региона. 44

Экономика Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян. 1

Космос Планетологи пересмотрели период существования магнитного динамо на Марсе Жидкое ядро Марса генерировало магнитное поле в период между 4,5 и 4,1 миллиарда лет назад, а также 3,7 миллиарда лет назад — до и после формирования крупных равнин.

Армия и оружие В России испытывают элементы новой системы ПВО С-500 Завершилось изготовление всех элементов новой системы ПВО С-500, сейчас они проходят испытания, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Происшествия Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании". 173

Здоровье Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19 Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом. 107

Общество Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. 534

Здоровье Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 856

Футбол Умтити получил травму во время индивидуальной тренировки Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной во время индивидуальной тренировки.

Наука Употребление кофе снижает риск смертности По данным ToDay News Ufa, авторы исследований утверждают, что употребление кофе заметно уменьшает риск смертности. 161