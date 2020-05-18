Коронавирус
Газета.RuПутин обратился к жителям Дагестана из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с руководством Дагестана по ситуации с коронавирусом обратился к жителям региона.
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Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Политика
Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Экономика
В Самарской области торговые и офисные центры получат поддержку
В Самарской области власти утвердили перечень налогоплательщиков - владельцев торговых и офисных центров, которые получат право продления сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за первый и второй кварталы этого года.
Российская газета 08:55
Общество
Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах проводят в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что сейчас в России проходят испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Live24 08:52
Армия и оружие
Силы Хафтара бросили тульский «Панцирь» на захваченной авиабазе
Тульская служба новостей 07:14
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Технологии
«ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки
News.ru 04:54
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Происшествия
В Латвии нашли пропавший беспилотник
Говорит Москва вчера в 09:52
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Происшествия
Экс-глава минздрава находится в Мурманске под подпиской
Подозреваемый в мошенничестве экс-глава минздрава находится в Мурманске под подпиской о невыезде, ему уже предъявлено обвинение.
Nord-News 09:37
Общество
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:41
Общество
Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 18–25 метров в секунду.
Москва 24 09:35
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.
RT на русском 09:18
Общество
Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам
Своевременная выплата денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
RT на русском 08:38
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Происшествия
Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь
53-летнего преподавателя московской школы задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью на протяжении семи лет.
Lenta.ru 09:14
Политика
Эрдоган и Путин провели разговор по телефону
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в понедельник телефонные переговоры, обсудив возможности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа.
ТАСС 09:23
Происшествия
Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС
Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
Реальное время вчера в 10:19
Технологии
Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege
Компания Ubisoft ранее подала иск против Apple и Google на основании их поддержки предполагаемого клона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
3DNews 16 мая в 15:13
Общество
Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
Политика
МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба
Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
Технологии
Музей «Яндекса» опубликовал звуки старых компьютеров
Музей "Яндекса" опубликовал аудиозаписи со звуками, которые сопровождали работу и игры старых компьютеров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 09:44