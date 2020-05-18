Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с руководством Дагестана по ситуации с коронавирусом обратился к жителям региона.

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 33

Политика Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.

Происшествия В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Экономика В Самарской области торговые и офисные центры получат поддержку В Самарской области власти утвердили перечень налогоплательщиков - владельцев торговых и офисных центров, которые получат право продления сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за первый и второй кварталы этого года. 5

Общество Испытания вакцины от коронавируса на добровольцах проводят в России Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что сейчас в России проходят испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. 7

Кино В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. 32

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3K

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Происшествия Экс-глава минздрава находится в Мурманске под подпиской Подозреваемый в мошенничестве экс-глава минздрава находится в Мурманске под подпиской о невыезде, ему уже предъявлено обвинение.

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Происшествия Российский учитель семь лет насиловал приемную дочь 53-летнего преподавателя московской школы задержали по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью на протяжении семи лет.

Политика Эрдоган и Путин провели разговор по телефону Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в понедельник телефонные переговоры, обсудив возможности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Происшествия Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".

Политика МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина». 69