Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с руководством Дагестана по ситуации с коронавирусом обратился к жителям региона.

Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC. 16

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии. 38

Общество Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. 2K

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 218

Общество Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая. 11

Наука Ученые доказали влияние человека на глобальное потепление Исследователи из Ратгерского университета (США) выяснили, что нынешнее глобальное потепление отличается от предыдущих крупных климатических изменений. 3

Общество В Ростовской области вырос коэффициент распространения коронавируса «К сожалению, ситуация с COVID-19 пока остаётся в области напряжённой, коэффициент распространения заболеваемости — 1,15 при норме не более 1. Это не позволяет пока нам приступить к следующему шагу снятия ограничений», — написал он в Instagram. 109

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 56

Общество В Москве приостанавливают работы по благоустройству Ефимов отметил, что приостановлены проекты на сумму 350 млрд рублей, также будут сокращены расходы на приобретение подвижного состава городского транспорта и ремонт трамвайных путей. 286

Политика Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку «Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана. 26

Происшествия Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, об этом телеканалу НТВ рассказала мать Максима, Юлия Карева.

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 149

Шоу-бизнес Руни Мара и Хоакин Феникс впервые станут родителями Зарубежные СМИ сообщили, что актриса Руни Мара находится на пятом месяце беременности.

Общество Коронавирус выявили уже у шести депутатов Госдумы С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова. 21

Авто Полиция Петербурга пересядет в новый автопарк Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга получат 190 новых машин, большая часть из которых выполняет патрульные функции. 6

Авто Компания Renault намерена отказаться от трех моделей «План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро. 22

Культура Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.

Происшествия В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС. 1

Футбол Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа Как сообщает РБ Спорт, первый тур в новом сезоне запланирован на 2 августа через 10 дней после окончания чемпионата-2019/20.