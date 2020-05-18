Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин обратился к жителям Дагестана из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с руководством Дагестана по ситуации с коронавирусом обратился к жителям региона.
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Путин лично обратился к Дагестану на фоне ухудшающейся ситуации с COVID-19

Российский Диалог11:14

Путин обратился к жителям Дагестана из-за коронавируса

Газета.Ru09:25

Окончание эпидемии в Дагестане зависит от соблюдения правил, заявил Путин

РИА Новости08:16
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Политика

В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии

Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
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Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
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Общество

До конца мая россияне смогут увидеть в небе МКС невооруженным глазом

Как выяснилось, в честь праздника на Международной космической станции появилась крошечная копия Знамени Победы.
Петербургский дневник вчера в 15:16
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Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
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Здоровье

В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса

В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:27
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Общество

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
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Наука

Ученые доказали влияние человека на глобальное потепление

Исследователи из Ратгерского университета (США) выяснили, что нынешнее глобальное потепление отличается от предыдущих крупных климатических изменений.
РИА Новости 10:50
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Общество

В Ростовской области вырос коэффициент распространения коронавируса

«К сожалению, ситуация с COVID-19 пока остаётся в области напряжённой, коэффициент распространения заболеваемости — 1,15 при норме не более 1. Это не позволяет пока нам приступить к следующему шагу снятия ограничений», — написал он в Instagram.
REGNUM 05:55
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
56
Общество

В Москве приостанавливают работы по благоустройству

Ефимов отметил, что приостановлены проекты на сумму 350 млрд рублей, также будут сокращены расходы на приобретение подвижного состава городского транспорта и ремонт трамвайных путей.
Интерфакс 02:28
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
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Общество

Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
РБК 07:47
60
Политика

Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку

«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
REGNUM 08:39
26
Авто

Volkswagen объявил цены на новый Polo в России

Экономика сегодня 08:21
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Происшествия

Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника

Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, об этом телеканалу НТВ рассказала мать Максима, Юлия Карева.
РИА Новости 11:25
Политика

Зеленский решил сделать мусульманские праздники государственными

Lenta.ru 11:07
Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
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Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

РБК 07:30
272
Шоу-бизнес

Руни Мара и Хоакин Феникс впервые станут родителями

Зарубежные СМИ сообщили, что актриса Руни Мара находится на пятом месяце беременности.
Pravda.Ru 11:11
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
61
Общество

Коронавирус выявили уже у шести депутатов Госдумы

С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова.
Life.ru 10:34
21
Авто

Полиция Петербурга пересядет в новый автопарк

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга получат 190 новых машин, большая часть из которых выполняет патрульные функции.
Car.ru 04:40
6
Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
1,2K
Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
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Культура

Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ

С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета вчера в 10:07
Происшествия

В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома

Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.
РИА Новости 10:51
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Игры

В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов

Cyber.sports.ru 07:10
920
Футбол

Следующий сезон чемпионата России начнется 2 августа

Как сообщает РБ Спорт, первый тур в новом сезоне запланирован на 2 августа через 10 дней после окончания чемпионата-2019/20.
Советский спорт 09:41
Происшествия

СК проверит данные о невыплате надбавок работникам скорой в Иваново

Следователи проверяют обращение работников станции скорой помощи в Иваново, заявивших о том, что им не платят за работу в условиях коронавирусной пандемии, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 10:35
2
Как работают Яндекс.Новости?
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