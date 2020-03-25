Коронавирус
Вести.RuПутин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ. У главы государства произошли изменения в графике, он отменил вылет в Санкт-Петербург на заседание Совета по культуре и искусству и остался в Москве.
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Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Общество
Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке
В сети появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, которая стала базовой для пациентов с подозрением на коронавирус в столичном регионе.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Общество
Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей
В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Лекарство от коронавируса успешно прошло испытания во Франции
Французские специалисты сообщили об успешных результатах испытания лекарства от коронавируса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законодательство
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
Происшествия
В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
В Чувашии отправят на карантин людей старше 65 лет
Чебоксары, 25 марта 2020, 10:45 — REGNUM В Чувашии пожилых граждан отправят на домашний карантин в целях избежания заражения новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Авто
Минпромторг расширит программу льготного автокредитования
Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Общество
В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
Армия и оружие
Публикации «Новой газеты» о «российских оккупантах» в Сирии проверит военная прокуратура
Накануне "Новая газета" опубликовала интервью с боевиком, назвавшим российских военных, которые выступают на стороне официального Дамаска, "оккупантами" Сирии.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Общество
В Московской области приостановили ночные развлечения
«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
Культура
Скончался сценарист и писатель Илья Рубинштейн
Сценарист и писатель Илья Рубинштейн скончался в Москве 24 марта в возрасте 57 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на его мать.
Здоровье
Больше тысячи омичей оказались на карантине за минувшие сутки
За сутки количество людей, изолированных от других, выросло на 1054 человека.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом
За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Происшествия
Суд арестовал недвижимость супруги генерала ФТС Кизлыка
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на два дома и земельный участок супруги начальника управления таможенного дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Экономика
Совфед одобрил пакет законов о защите капиталовложений
Сенаторы на заседании в среду одобрили пакет законов, создающий благоприятные условия для инвесторов и предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Здоровье
Пять возможных лекарств от коронавируса назвал доктор Мясников
Пять препаратов, способных оказать положительное влияние на течение коронавирусной пневмонии, назвал доктор Мясников.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Шоу-бизнес