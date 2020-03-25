В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ. У главы государства произошли изменения в графике, он отменил вылет в Санкт-Петербург на заседание Совета по культуре и искусству и остался в Москве.

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

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