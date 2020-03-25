Коронавирус

Вести.RuВести.RuПутин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ. У главы государства произошли изменения в графике, он отменил вылет в Санкт-Петербург на заседание Совета по культуре и искусству и остался в Москве.
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Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

ТАСС06:45

Путин выступит с обращением к нации из-за ситуации с коронавирусом

Ведомости06:02

Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

Российская газета06:16

Путин выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

RT на русском06:09

Путин выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Дождь06:02

Путин выступит с обращением к населению России

РБК06:33

Путин выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новости07:22
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Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Общество

Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке

В сети появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, которая стала базовой для пациентов с подозрением на коронавирус в столичном регионе.
Национальная служба новостей вчера в 11:26
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru вчера в 06:07
Общество

Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
РБК 07:26
Здоровье

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Здоровье

Лекарство от коронавируса успешно прошло испытания во Франции

Французские специалисты сообщили об успешных результатах испытания лекарства от коронавируса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 01:32
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законодательство

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
РИА Новости 04:47
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Здоровье

В Чувашии отправят на карантин людей старше 65 лет

Чебоксары, 25 марта 2020, 10:45 — REGNUM В Чувашии пожилых граждан отправят на домашний карантин в целях избежания заражения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 03:45
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Авто

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования

Сегодня, 24 марта 2020 года, стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, расширяющий программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль».
Саминвестор вчера в 09:39
Общество

В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
1rnd.ru 04:57
Армия и оружие

Публикации «Новой газеты» о «российских оккупантах» в Сирии проверит военная прокуратура

Накануне "Новая газета" опубликовала интервью с боевиком, назвавшим российских военных, которые выступают на стороне официального Дамаска, "оккупантами" Сирии.
Политика Сегодня 06:44
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Культура

Скончался сценарист и писатель Илья Рубинштейн

Сценарист и писатель Илья Рубинштейн скончался в Москве 24 марта в возрасте 57 лет, сообщил ТАСС со ссылкой на его мать.
Rambler News Service 04:54
Здоровье

Больше тысячи омичей оказались на карантине за минувшие сутки

За сутки количество людей, изолированных от других, выросло на 1054 человека.
Город55.ру вчера в 23:28
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:43
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Общество

В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Суд арестовал недвижимость супруги генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на два дома и земельный участок супруги начальника управления таможенного дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:18
Экономика

Совфед одобрил пакет законов о защите капиталовложений

Сенаторы на заседании в среду одобрили пакет законов, создающий благоприятные условия для инвесторов и предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РИА Новости 07:10
Здоровье

Пять возможных лекарств от коронавируса назвал доктор Мясников

Пять препаратов, способных оказать положительное влияние на течение коронавирусной пневмонии, назвал доктор Мясников.
ToDay News Ufa 04:59
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 00:14
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль 23 марта в 12:40
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Шоу-бизнес

Дочь Зарубиной планирует отсудить у Малинина 10 млн рублей

Pravda.Ru вчера в 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
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