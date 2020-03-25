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Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
NewsProm.Ru
  • ГТРК Нижний Новгород1:36
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В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ. У главы государства произошли изменения в графике, он отменил вылет в Санкт-Петербург на заседание Совета по культуре и искусству и остался в Москве.В источнике
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С чего всё начиналось
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Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обратится в среду к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 06:45
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Обращения Владимира Путина к гражданам России. Хронология

ТАСС 10:27
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Путин выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

RT на русском 06:09
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Путин выступит с обращением к населению России

РБК 06:33
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