Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ. У главы государства произошли изменения в графике, он отменил вылет в Санкт-Петербург на заседание Совета по культуре и искусству и остался в Москве.В источнике
С чего всё начиналось
Президент России Владимир Путин обратится в среду к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.