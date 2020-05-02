Политика
ВедомостиПутин обратится к россиянам 9 мая
16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка из-за пандемии коронавируса. Вместо этого 9 мая пройдет авиационный парад и салюты. Во время видеоконференции с волонтерами президент согласился принять участие в массовом исполнении песни «День победы».
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Общество
В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Общество
Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая
«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Известия 15:13
Кино
Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe
Лос-Анджелес, США, 2 мая 2020, 13:18 — REGNUM Paramount Pictures и Hasbro работают над новым фильмом по франшизе G.I. Joe.
REGNUM 06:18
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Футбол
Миранчуками интересуются «Милан», «Рома» и «Севилья»
Смолов рассказал, почему сорвался трансфер Алексея Миранчука в «Милан»
Metaratings 15:25
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Футбол
Уткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»
Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».
Metaratings 15:18
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Происшествия
В Черкасском ПНИ коронавирусом заболели 43 человека
В Черкасском психоневрологическом интернате, расположенном в Вольском районе (Саратовская область), коронавирусом заболели 43 человека.
Вести.Ru 15:22
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
Елена Малышева купила скандальный американский особняк в кредит
Обновлено в 17:40 — добавлена информация от ФБК Напомним, ФБК нашёл у Малышевой роскошный особняк в штате Нью-Джерси — всего в 20 км от нью-йоркского района Манхэттен.
Секрет фирмы вчера в 07:29
Общество
Ученые нашли природное средство против похмелья
ToDay News Ufa 00:53
Происшествия
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия 14:37
Происшествия
Азербайджан направил ноту Казахстану в связи с инцидентом в Каспийском море
МИД Азербайджана вручил ноту послу Казахстана в связи с инцидентом в Каспийском море, в результате которого был убит один и ранены двое граждан республики.
ТАСС 09:33
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»
Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News 13:15
Здоровье
Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц
Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
Футбол
Актёр Александр Петров: хочется на стадион
Чемпионат 12:55
Общество
В Италии увеличился прирост смертей от коронавируса
Число жертв пандемии коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, количество жертв достигло 28 710, следует из сводки службы гражданской обороны.
РИА Новости 12:25
Происшествия
В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме
РИА Новости 15:29
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Футбол
Жена Боатенга: «Занятия сексом по 7-10 раз в неделю не делают меня нимфоманкой»
8 лет назад Мелисса заявила, что занимается сексом с Боатенгом по 7-10 раз в неделю.
Спорт-Экспресс 13:33