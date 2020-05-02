Политика

ВедомостиВедомостиПутин обратится к россиянам 9 мая

16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка из-за пандемии коронавируса. Вместо этого 9 мая пройдет авиационный парад и салюты. Во время видеоконференции с волонтерами президент согласился принять участие в массовом исполнении песни «День победы».
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Путин обратится к россиянам 9 мая от Вечного огня

РИА Новости10:12

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам

Известия09:13

Путин обратится к россиянам 9 мая после возложения цветов к Вечному огню

Вечерняя Москва09:16

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Интерфакс09:16

Кремль анонсировал обращение Путина от Вечного огня

РБК10:07

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

ТАСС09:13

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

Телеканал 360°09:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
8
Общество

Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Известия 15:13
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Кино

Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe

Лос-Анджелес, США, 2 мая 2020, 13:18 — REGNUM Paramount Pictures и Hasbro работают над новым фильмом по франшизе G.I. Joe.
REGNUM 06:18
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
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Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
6
Футбол

Миранчуками интересуются «Милан», «Рома» и «Севилья»

Смолов рассказал, почему сорвался трансфер Алексея Миранчука в «Милан»
Metaratings 15:25
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
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Футбол

Уткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»

Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».
Metaratings 15:18
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
30
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
1,3K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
1,5K
Происшествия

В Черкасском ПНИ коронавирусом заболели 43 человека

В Черкасском психоневрологическом интернате, расположенном в Вольском районе (Саратовская область), коронавирусом заболели 43 человека.
Вести.Ru 15:22
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Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Общество

Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

Lenta.ru 02:08
1,2K
Общество

Елена Малышева купила скандальный американский особняк в кредит

Обновлено в 17:40 — добавлена информация от ФБК Напомним, ФБК нашёл у Малышевой роскошный особняк в штате Нью-Джерси — всего в 20 км от нью-йоркского района Манхэттен.
Секрет фирмы вчера в 07:29
2,2K
Общество

Ученые нашли природное средство против похмелья

ToDay News Ufa 00:53
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Происшествия

На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста

Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин.
Известия 14:37
1
Происшествия

Азербайджан направил ноту Казахстану в связи с инцидентом в Каспийском море

МИД Азербайджана вручил ноту послу Казахстана в связи с инцидентом в Каспийском море, в результате которого был убит один и ранены двое граждан республики.
ТАСС 09:33
2
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»

Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News 13:15
3
Здоровье

Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц

Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
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Экономика

Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
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Футбол

Актёр Александр Петров: хочется на стадион

Чемпионат 12:55
Общество

В Италии увеличился прирост смертей от коронавируса

Число жертв пандемии коронавируса в Италии за сутки выросло на 474, количество жертв достигло 28 710, следует из сводки службы гражданской обороны.
РИА Новости 12:25
2
Происшествия

В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме

РИА Новости 15:29
1
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс вчера в 14:49
2,1K
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Футбол

Жена Боатенга: «Занятия сексом по 7-10 раз в неделю не делают меня нимфоманкой»

8 лет назад Мелисса заявила, что занимается сексом с Боатенгом по 7-10 раз в неделю.
Спорт-Экспресс 13:33
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