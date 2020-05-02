Политика

ВедомостиВедомостиПутин обратится к россиянам 9 мая

16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка из-за пандемии коронавируса. Вместо этого 9 мая пройдет авиационный парад и салюты. Во время видеоконференции с волонтерами президент согласился принять участие в массовом исполнении песни «День победы».
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Путин выступит с обращением 9 мая

РИА Новости10:12

Кремль анонсировал обращение Путина от Вечного огня

РБК10:07

Путин после возложения цветов к Вечному огню обратится к россиянам

Ёлдаш09:36

Путин намерен возложить цветы к Вечному огню на 9 Мая

News.ru09:24

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Интерфакс09:16

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам

Известия09:13

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

ТАСС09:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы 08:00
3K
Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе

Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
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Общество

В Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус.
Московский Комсомолец 13:49
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Политика

МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
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Экономика

Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Peterburg2.ru 30 апреля в 15:15
1
Общество

Не верящие в коронавирус жители Северной Осетии сожгли антенну связи

Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии, селение Ногир осталось без связи, сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время пресс-конференции в режиме онлайн.
РИА Новости 10:40
1,1K
Кино

Названа дата выхода нового фильма о Трансформерах

Киностудия Paramount назначила дату релизе следующего полнометражного фильма о Трансформерах.
Kinonews.ru 16:49
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
1,7K
Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
1
Культура

Бесогон и чад конспирологического кутежа

Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной.
РИА Новости 06:55
8
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv 11:38
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Политика

Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
1
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Политика

Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана

Экономика сегодня 05:39
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
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Происшествия

Россиян предупредили. В опасности каждый владелец банковского счета

Подставной сотрудник Сбербанка сообщает своей жертве, что его счет находится в опасности из-за попытки хакерской атаки, и карту или счет необходимо заблокировать и предпринять ряд действий, чтобы вернуть денежные средства, якобы списанные хакерами.
Konkurent.ru вчера в 23:54
4
Общество

Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых в 2020 году

Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей — цены остаются теми, которые согласованы в контрактах.
РИА Новости 29 апреля в 23:29
4
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Общество

Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком

В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
Известия 19:33
13
Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости 21:45
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,3K
Происшествия

В Зее пропал 12-летний мальчик с черным рюкзаком

МО МВД России "Зейский" разыскивается без вести пропавший Дмитрий Евгеньевич Котов, 13.09.2007 года рождения, проживающий в Зее.
Телепорт 22:32
Происшествия

В Магаданской области с сопки вывезли группу заблудившихся туристов

ТАСС 21:32
Общество

Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете

Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости 21:56
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
354
Общество

В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:27
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Футбол

Братья Миранчуки хотят продолжить карьеру в Испании

Напомним, что прошедшей зимой миланский клуб хотел арендовать до конца сезона Алексея Миранчука, однако "железнодорожники" отказались отдавать полузащитника.
Вести.Ru 15:32
Космос

NASA готовится к запуску солнечного парусника

Ридус 30 апреля в 10:52
Космос

Астероиды из группы кетавров могли попасть в Солнечную систему из других звездных систем

Астрономы выдвинули предположение, что часть астероидов из группы кентавров могли попасть в Солнечную систему из других звездных систем, пишет ТАСС со ссылкой на сообщения американских СМИ.
Телеканал Санкт-Петербург 21:50
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