Политика

ВедомостиВедомостиПутин обратится к россиянам 9 мая

16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка из-за пандемии коронавируса. Вместо этого 9 мая пройдет авиационный парад и салюты. Во время видеоконференции с волонтерами президент согласился принять участие в массовом исполнении песни «День победы».
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Путин выступит с обращением 9 мая

РИА Новостивчера в 10:12

Кремль анонсировал обращение Путина от Вечного огня

РБКвчера в 10:07

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

ТАССвчера в 09:13

Путин намерен возложить цветы к Вечному огню на 9 Мая

News.ruвчера в 09:24

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Интерфаксвчера в 09:16

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам

Известиявчера в 09:13

Путин после возложения цветов к Вечному огню обратится к россиянам

Ёлдашвчера в 09:36
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Футбол

Каталонцы и «Сливочные» припоминают друг другу победы

Напомним, ровно 11 лет назад «Сине-гранатовые» обыграли «Сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 6:2. Тогда один из мячей забил как раз Пике.
Все про Спорт ру 00:28
Политика

Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
Здоровье

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 01 мая в 06:33
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3K
Общество

Украинский журналист придумал способ борьбы с русским языком

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоговорящих жителей страны, и призвал бороться с «русификацией».
Известия вчера в 19:33
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
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Здоровье

Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

NewInform вчера в 09:42
2,8K
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 01 мая в 12:33
1,3K
Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:44
1
Общество

Раскрыты занятия россиян в период самоизоляции

Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 22:00
Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
RT на русском вчера в 23:37
24
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая

С 3 мая московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций.
Коммерсантъ 01 мая в 18:26
383
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных легковушек в РФ на 1 мая

Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
16
Авто

В России на продажу выставили самый дорогой Lexus

Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe 30 апреля в 09:43
68
Общество

За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус

Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 01:16
10
Общество

В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID

Скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве.
Известия вчера в 04:57
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Происшествия

Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО

В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Хоккей

«Витязь» подписал контракт с лучшим игроком чемпионата Финляндии

В минувшем сезоне 27-летний Дэнфорт, выступавший за «Лукко», был признан лучшим игроком Финской хоккейной лиги (Liiga).
РБК вчера в 15:02
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Наука

Грудное вскармливание снижает риск диабета после родов

Учёные из Корейского института передовых технологий обнаружили, что гормон пролактин не только увеличивает количество грудного молока у женщин, но и способствует появлению в поджелудочной железе клеток, отвечающих за выработку инсулина.
UfaTime.ru 01 мая в 12:12
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Astera 30 апреля в 15:50
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Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

ProstoProSport 01 мая в 10:28
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Технологии

«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц

Специалисты ТРИНИТИ* предложили новую технологию для продления "жизни" стволов пушек и гаубиц.
Деловое.ТВ вчера в 13:12
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Общество

В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса

Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
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Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.
Коммерсантъ 30 апреля в 11:31
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Общество

Илон Маск заявил о распродаже всего своего имущества

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск заявил, что собирается распродать всё почти всё своё имущество, пишет «МК».
Ореанда-Новости 01 мая в 13:34
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском вчера в 19:49
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Музыка

Queen спели «You Are The Champions» про врачей

ИА InterMedia вчера в 01:17
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

РИА Новости вчера в 16:28
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Происшествия

Две школьницы пропали в Новокузнецке

Известия 00:54
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Как работают Яндекс.Новости?
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