Политика

ВедомостиВедомостиПутин обратится к россиянам 9 мая

16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка из-за пандемии коронавируса. Вместо этого 9 мая пройдет авиационный парад и салюты. Во время видеоконференции с волонтерами президент согласился принять участие в массовом исполнении песни «День победы».
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Путин выступит с обращением 9 мая

РИА Новости10:12

Кремль анонсировал обращение Путина от Вечного огня

РБК10:07

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам

Известия09:13

Путин намерен возложить цветы к Вечному огню на 9 Мая

News.ru09:24

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Интерфакс09:16

Путин после возложения цветов к Вечному огню обратится к россиянам

Ёлдаш09:36

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

ТАСС09:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика

Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии

«Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».
URA.Ru 21:40
Религия

В РПЦ заявили, что в России строится полтора-два храма в день

ТАСС 10:35
6
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
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Происшествия

В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом

Более 40 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два пациента скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:25
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Киберспорт

Обновление Dota 2 усилило иллюзии Anti-Mage

Утром 1 мая Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором усилила один из талантов Anti-Mage.
CyberSport.ru вчера в 05:19
Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
19
Кино

Отреставрирован фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»

РИА Новости 30 апреля в 10:19
Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 12:01
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
2,5K
Игры

The Elder Scrolls Online получит официальную локализацию

Общественный контроль 12:17
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Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,3K
Общество

В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок

Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru 08:17
3,2K
Общество

Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500

Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости 21:30
Происшествия

К 300 приблизилось число случаев коронавируса в Бурятии

В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился еще у 26 человек. Теперь в республике зарегистрировано 297 случаев COVID-19.
EastRussia 29 апреля в 22:06
8
Политика

Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
1,6K
Политика

Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым

ТАСС 18:11
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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

RT на русском 11:50
1,1K
Экономика

Презумпция недоверия

Механизмы доведения помощи до компаний и предпринимателей обрастают все большим количеством сложнопреодолимых условий.
BFM.ru 06:00
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
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Происшествия

В Приморье 40 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

"Сорок человек с коронавирусом в Приморье находятся в тяжелом состоянии, четырех из них уже подключили к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 21:24
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Общество

Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса

Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
1,5K
Космос

На Луне обнаружили активную тектоническую систему

ГЛАС.RU вчера в 07:14
Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
56
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 14:11
278
Происшествия

В Боливии разбился самолет с испанцами на борту

Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении ВВС Боливии в Twitter.
РИА Новости 21:24
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

С 1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств, напоминает портал «Автоновости дня».
Мурманский вестник 30 апреля в 02:13
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Кино

Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой

Как сообщает Variety, коллега сценариста Дон Манчини заявил, что ошеломлен известием о кончине Лафии, который с самого начала был важнейшим элементом «семьи Чаки».
Аргументы и Факты 20:55
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Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
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