Политика
ВедомостиПутин обратится к россиянам 9 мая
16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка из-за пандемии коронавируса. Вместо этого 9 мая пройдет авиационный парад и салюты. Во время видеоконференции с волонтерами президент согласился принять участие в массовом исполнении песни «День победы».
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Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
РИА Новости 09:40
Происшествия
СК расследует гибель двух мальчиков в Таганском районе Москвы
RT на русском 13:26
Происшествия
При крушении вертолета в Хьюстоне погиб полицейский
При крушении вертолета в американском городе Хьюстон (штат Техас) погиб полицейский. Его коллега находится в больнице.
Российская газета 18:20
Космос
С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор
30.04.2020 Российской лунной станции, запуск которой запланирован на будущий год, придется сбросить лишний вес.
Портал Поиск 30 апреля в 06:29
Космос
«Хаббл» детально запечатлел разрушение кометы ATLAS
Космический телескоп «Хаббл» прислал на Землю детальные изображения момента распада ядра кометы C/2019 Y4 (ATLAS), сообщает NASA.
Новый День 29 апреля в 20:36
Единоборства
53-летний Майк Тайсон продемонстрировал отличную физическую форму
Майк Тайсон, бывший боксер и знаменитость, опубликовал в своем Twitter видео тренировки, на которой он демонстрирует отличную работу на лапах.
ИнфоСМИ 10:10
Космос
Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:07
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс 13:05
Футбол
Алиев считает Юрана «больным на голову»
Бывший игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на критику со стороны Сергею Юрану.
Спорт день за днем 13:58
Политика
Депутата исключили из «Единой России» за конфликт с журналистом
Президиум Ханты-Мансийского отделения «Единой России» принял решение исключить депутата думы города Югорска Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом одного из региональных изданий.
Daily Storm 13:22
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области введён карантин
Нижний Новгород, 2 мая 2020, 22:16 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о введении режима карантина в семи населенных пунктах на территории региона, в которых наблюдается крайне высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекции.
REGNUM 15:16
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ 11:27
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru вчера в 21:01
Общество
За сутки в России выявили 9 623 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 9 623 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы.
Медиазона 04:35
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»
Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News 13:15
Наука
Описан новый способ лечения коронавируса
Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru вчера в 02:21
Здоровье
Латынина рассказала о вакцине, которая может замедлить пандемию и защитить врачей
На фоне пандемии очень важно, чтобы врачи не заражались, а больницы не становились рассадниками коронавируса, замечает журналист.
Infox.ru 30 апреля в 16:19
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости 19:19
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Экономика
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Одна из главных — высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург — в новых реалиях подорожала, и для создания дороги потребуется помощь государства.
Lenta.ru 17:02
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11