16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка из-за пандемии коронавируса. Вместо этого 9 мая пройдет авиационный парад и салюты. Во время видеоконференции с волонтерами президент согласился принять участие в массовом исполнении песни «День победы».

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