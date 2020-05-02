Политика
РИА НовостиПутин выступит с обращением 9 мая
Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
Здоровье
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом
Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
RT на русском вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»
Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы
Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Происшествия
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 02:26
Общество
В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 20:04
Гаджеты
В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5
Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
OAnews вчера в 10:36
Здоровье
У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие
MOS.news вчера в 07:12
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Политика
Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 17:58
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры Новиковой
Сергей Жигунов после очередного ухода от 61-летней жены Веры Новиковой отсудил долю в квартире.
Дни24 01 мая в 02:40
Гаджеты
Apple впервые с 2013 года заняла 30 % мирового рынка планшетов
Крупнейшим поставщиком планшетов по итогам минувшего квартала стала компания Apple с долей почти 30 % — 29,8 %. Отмечается, что столь высокий результат «яблочная» империя показала впервые с 2013 года.
3DNews 02:03
Общество
Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
Футбол
Бербатов назвал Видича самым сильным оппонентом за карьеру
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов ответил на вопрос о том, кого он считает самым сильным оппонентом в своей карьере.
Sports.ru 02:25
Происшествия
В Московской области загорелся склад с растительным маслом
На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Экономика
Названы главные признаки финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
Происшествия
Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС вчера в 12:02
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить торфяники
REGNUM вчера в 03:15
Общество
На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса
Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
Алтапресс вчера в 22:40
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41