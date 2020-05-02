Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин выступит с обращением 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Путин выступит с обращением 9 мая

РИА Новостивчера в 10:12

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам

Известиявчера в 09:13

Путин после возложения цветов к Вечному огню обратится к россиянам

Ёлдашвчера в 09:36

Путин намерен возложить цветы к Вечному огню на 9 Мая

News.ruвчера в 09:24

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Интерфаксвчера в 09:16

Кремль анонсировал обращение Путина от Вечного огня

РБКвчера в 10:07

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

ТАССвчера в 09:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
220
Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
106
Общество

В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок

Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
3,4K
Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы вчера в 08:00
3K
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Армия и оружие

Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР

RT на русском вчера в 23:37
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Шоу-бизнес

Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»

Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News вчера в 13:15
24
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы

Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3,1K
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,7K
Здоровье

В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина

У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
1
Происшествия

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 02:26
8
Общество

В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы

Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 20:04
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Гаджеты

В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5

Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
OAnews вчера в 10:36
Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
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Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
24
Политика

Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Газета.Ru вчера в 17:58
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Армия и оружие

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил долю в квартире у жены Веры Новиковой

Сергей Жигунов после очередного ухода от 61-летней жены Веры Новиковой отсудил долю в квартире.
Дни24 01 мая в 02:40
235
Гаджеты

Apple впервые с 2013 года заняла 30 % мирового рынка планшетов

Крупнейшим поставщиком планшетов по итогам минувшего квартала стала компания Apple с долей почти 30 % — 29,8 %. Отмечается, что столь высокий результат «яблочная» империя показала впервые с 2013 года.
3DNews 02:03
Общество

Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
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Футбол

Бербатов назвал Видича самым сильным оппонентом за карьеру

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Димитар Бербатов ответил на вопрос о том, кого он считает самым сильным оппонентом в своей карьере.
Sports.ru 02:25
Происшествия

В Московской области загорелся склад с растительным маслом

На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
1
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
1,1K
Экономика

Названы главные признаки финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
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Происшествия

Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве

Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС вчера в 12:02
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Общество

Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
106
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить торфяники

REGNUM вчера в 03:15
Общество

На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса

Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
Алтапресс вчера в 22:40
12
Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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