Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин обратится к россиянам 9 мая от Вечного огня

Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Путин обратится к россиянам 9 мая от Вечного огня

РИА Новости10:12

Кремль анонсировал обращение Путина от Вечного огня

РБК10:07

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

ТАСС09:13

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Интерфакс09:16

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится к россиянам

Известия09:13

Путин обратится к россиянам 9 мая после возложения цветов к Вечному огню

Вечерняя Москва09:16

Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

Телеканал 360°09:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:30, Ашберн
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

РИА Новости 09:40
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Общество

Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
330
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС 13:15
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС 13:24
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Общество

В Нижегородской области три города закрыли на карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
RT на русском 13:10
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Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
2,3K
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
2,2K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,3K
Общество

Стало известно, когда в брянских школах закончится учебный год

Из-за пандемии коронавируса учебный год в брянских школах закончится досрочно.
БрянскToday 30 апреля в 14:59
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
1,1K
Шоу-бизнес

Алибасов заявил об отсутствии конфликтов с супругой из-за квартиры

Продюсер Бари Алибасов заявил, что у него нет никаких конфликтов с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
РБК 12:32
22
Общество

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

РБК 14:13
35
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
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Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
257
Общество

Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса

Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
1,2K
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
43
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
17
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
1K
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
6K
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
374
Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
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Наука

Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса

Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
314
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
805
Общество

Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
53
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
335
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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