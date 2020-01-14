Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля. Послание начнется в полдень в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1300 приглашенных.
Читать в источнике
Комментировать186
с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается
 на сайте Кремля.
РБК17:45

Подробнее о событии

Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

РИА Новости16:20

Послания президента России Федеральному собранию в цифрах

ТАСС16:02

Путин огласит Послание Федеральному Собранию 15 января в Манеже

Грани12 января в 14:13

Задачи для всех

Российская газета12:00

Трансляция послания Президента

Знамя. Узловский районвчера в 09:21

День 15 января в истории

Парламентская газета17:00

Пока Путин в условиях цейтнота готовит Послание, с альтернативным вариантом уже выступил Зюганов

Независимая газета12 января в 10:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 21:36, Ашберн
Шоу-бизнес

31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Woman.ru 12:36
Общество

Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Комсомольская правда вчера в 14:37
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru 14:36
Общество

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, считает юрист, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения.
РБК 16:00
Гаджеты

Составлен рейтинг самых прочных смартфонов 2019 года

Известный «мучитель» смартфонов, блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) опубликовал на своём YouTube-канале JerryRigEverything видео, в котором рассказал, какие же устройства оказались самыми прочными в 2019 году.
Ferra 10:40
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru 13:46
Футбол

«Барселона» объявила о назначении нового главного тренера

Свободная Пресса 02:40
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru 08:28
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

CarsWeek.ru 06:55
Происшествия

Житель Забайкалья признался в убийстве и расчленении читинки

Известия 03:52
Здоровье

Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний

По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
ФедералПресс 12 января в 09:12
Происшествия

При сбросе авиатоплива под Лос-Анджелесом пострадали более 40 человек

RT на русском 20:45
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUM 19:32
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа

Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
РБК 19:45
Политика

Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

Lenta.ru 20:20
Футбол

Игрок «Динамо» Ордец сравнил сборные Украины и России

Игрок московского "Динамо" Иван Ордец сравнил сборные Украины и России, а также высказался о перспективах встречи этих команд на чемпионате Европы 2020 года.
Газета.Ru 12:37
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
BFM.ru 09:52
Армия и оружие

ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 02:13
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Общество

Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
РИА Новости 11:06
Финансы

Российские компании побили рекорд по объему размещенных облигаций

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что в 2020 году благоприятная конъюнктура сохранится.
РБК 20:49
Происшествия

В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб человек

Байкал-Daily 19:15
Футбол

Президента РПЛ Сергея Прядкина допросили по делу о договорном матче

По информации РЕН ТВ, речь идет о деле, касающегося оказания влияния на результат футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец".
РЕН ТВ 13:06
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

Популярная механика 11 января в 19:02
Политика

США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

Вашингтон пообещал Ираку санкции в случае, если Багдад решит усилить свою оборону за счет российских зенитных ракетных систем С-400.
Российская газета 17:07
Политика

В МИД Израиля прокомментировали ситуацию с недопуском россиян в страну

Израиль обеспокоен тем, что российские граждане остаются в стране незаконно, и старается ограничить масштаб этой проблемы, в случае решения этого вопроса можно будет ожидать сокращение числа отказов во въезде в страну, сообщили РИА Новости в МИД Израиля.
РИА Новости 15:59
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
Послание президента России Федеральному СобраниюБольше новостей по теме
Главное