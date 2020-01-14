с чего всё началось

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля. Послание начнется в полдень в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1300 приглашенных.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Общество Послание Путина покажут на уличных экранах в столице Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".

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